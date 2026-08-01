Norma Ríos destacó el aumento salarial dispuesto por el Gobierno provincial y su impacto positivo en la economía

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, Norma Ríos, valoró el reciente aumento salarial otorgado por el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, al considerar que se trata de una medida que no solo beneficia a los trabajadores estatales, sino que también genera un efecto positivo sobre la actividad económica y el sector privado.

Ríos sostuvo que el incremento de los haberes, que se complementa con el pago en tiempo y forma de los salarios, fortalece el poder adquisitivo de miles de familias formoseñas y contribuye a dinamizar el consumo de bienes y servicios, favoreciendo especialmente a los comercios, emprendedores, profesionales y pequeñas y medianas empresas de la provincia.

La dirigente empresaria señaló que esta decisión adquiere una relevancia aún mayor en el actual contexto nacional, caracterizado por una marcada desaceleración del consumo, el cierre de numerosas PyMEs y el crecimiento del desempleo, situación que afecta a gran parte del aparato productivo argentino.

En ese sentido, afirmó que mantener la estabilidad laboral de los trabajadores estatales e incrementar sus ingresos representa una clara muestra del compromiso del Gobierno provincial con uno de los sectores que mayor movimiento económico genera dentro de la comunidad.

"Cuando los trabajadores cuentan con estabilidad y mejores ingresos, toda la economía local se beneficia. El comercio vende más, las empresas tienen mayor movimiento y se fortalecen las oportunidades para quienes producen, invierten y generan empleo en Formosa", expresó.

Finalmente, Norma Ríos remarcó que las políticas que priorizan el empleo, el salario y el fortalecimiento del mercado interno constituyen herramientas fundamentales para sostener la actividad económica provincial y brindar previsibilidad tanto a las familias como al sector privado.



