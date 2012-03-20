Vera: “En términos jurídicos, no hay ningún tipo de duda de la validez de lo hecho por la Convención Constituyente”

El legislador destacó el trabajo realizado el año pasado, gracias al cual se logró “la reforma más integral y más amplia de nuestra Carta Magna de la historia”.

El diputado provincial del Partido Justicialista y ex convencional constituyente en 2025, el doctor Rodrigo Vera, dejó expuesta la estrategia de la oposición política local de “buscar confundir a la población” con sus opiniones respecto al tema de la clausula transitoria cuarta de la Constitución de Formosa reformada el año pasado. En dicha cláusula se establece que el mandato del gobernador y vicegobernador en ejercicio al momento de la reforma constitucional debe considerarse como el primer período.

Al referirse a este tema que analizará la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al declarar su competencia en un planteo hecho por la Confederación Frente Amplio Formoseño, el legislador instó a la sensatez del arco político opositor, llamándolos a “separar los datos de las opiniones” al momento de dar su discurso, interpretando “muy sesgadamente lo que pasa”.

En ese sentido, esclareció en la cuestión, diciendo primero que “la Corte en el 2024 dijo que las provincias definen su Constitución, a través de cada poder constituyente provincial; y eso fue lo que hizo la Convención Constituyente de la provincia el año pasado, haciendo la reforma más integral y más amplia de nuestra Carta Magna de la historia”.

En ese marco, se trató el artículo sobre el mandato de gobernador y vicegobernador. El diputado señaló, además, que “fue tan bueno el trabajo logrado en ese punto que los bloques opositores acompañaron estas modificaciones, pero, sin embargo, estuvieron en desacuerdo con una cláusula transitoria”.

Ahora bien, sobre esa cláusula, enfatizó, se pretende generar una controversia que no es tal, alimentada por opositores y medios de la Capital Federal, “que siempre opinan con tanta impunidad y desconocimiento de las provincias, diciendo que es una trampa porque, según ellos, viola lo que dice el fallo de la Corte”.

Ante esto, categórico respondió: “Eso es falso, porque la Corte lo que dijo fue justamente que el único órgano habilitado para definir esta cuestión es la Convención Constituyente, algo que efectivamente hicimos el año pasado; en segundo lugar, porque las clausulas transitorias las tienen todas las Constituciones cada vez que se reforman porque, cuando pasan de un régimen a otro, hay que explicar cómo se resuelve la transición de ese proceso”.

Para graficar lo expuesto, trajo a colación la última reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Allí cuando se cambió el régimen de presidente y vicepresidente, se estableció también una cláusula transitoria que es “idéntica a la de Formosa; y lo mismo han hecho doce provincias argentinas en estos años cuando han realizado reformas constitucionales locales”, citó.

Entonces, “cómo puede ser que sea una trampa de Formosa”, se preguntó, cuestionando a la oposición y sus infundadas opiniones, tratando de “confundir a la población” porque, recalcó nuevamente, “no hay ningún tipo de argumento”.

Y, por otro lado, sumó el hecho de que “la propia Corte en su fallo de 2024 menciona esa cláusula, recordando un caso de Santiago del Estero donde resolvió una disputa política local, aplicando la validez de una clausula transitoria, idéntica a la de Formosa”.

“Por lo tanto, en términos jurídicos, no hay ningún tipo de duda de la validez de lo hecho por la Convención Constituyente el año pasado”, enfatizó, “es decir de la legalidad total del proceso y de que se aplica la letra de aquí en adelante”, sin embargo, advirtió Vera: “Si lo que va a haber son decisiones con nombre y apellido y lectura política” por parte del máximo tribunal del país, “entonces ya no estaremos ante fallos judiciales, sino ante fallos políticos y eso es gravísimo en cualquier Estado de derecho”.

Finalmente, concluyó el diputado provincial y ex convencional constituyente, que esta acción judicial de la oposición “se enmarca en la permanente estrategia que tienen de que la vida de Formosa se defina en Buenos Aires. Ya sea con pedidos descabellados de intervención que luego naufragan en el Congreso por su propia ridiculez, como ocurrió con el senador Paoltroni, o bien ahora con el sostenido intento del radicalismo de que los tribunales de Buenos Aires les den a ellos la oportunidad de gobernar que el pueblo formoseño les niega porque los conocen perfectamente”.

En todos los casos, se insiste “con lo mismo y tardan en aprender que el formoseño es dueño de su propio destino, decide soberanamente cada vez que es convocado a las urnas, como lo ha hecho sistemáticamente apoyando al modelo que transformó la provincia que conduce el gobernador Gildo Insfrán”, sentenció.

“Y nos permite, en este momento crítico de la Argentina, poder seguir teniendo una provincia ordenada que sigue avanzando”, por tanto, “desde aquí también estamos dando una muestra de que, con unidad y organización, una Argentina diferente es posible”, anheló para el año que viene en el orden nacional.



