Inició la Instancia Provincial de la Feria de Ciencias 2026

Se extenderá hasta el próximo viernes 28.

Este miércoles 26 de agosto, desde las 8 horas, comenzó la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías edición 2026, que se desarrollará hasta el viernes 28 y tiene como sedes la EPES N°51 “José Gervasio Artigas” y la EPES N° 52 “Monona Donkin”.

La actividad está organizada por la Coordinación de Ciencias y Tecnología de la Subsecretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación y cuenta con la participación de escuelas estatales y privadas de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior contemplando las modalidades Técnica, Especial, Domiciliaria y Hospitalaria, Permanente de Jóvenes y Adultos, Contexto de Encierro, Artística, Intercultural Bilingüe y Rural.

Al respecto, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, destacó que, en esta oportunidad, en coordinación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, invitaron a tecnólogos que se sumaron al equipo técnico del Ministerio y recorrieron los stands de los participantes.

“O sea que un niño o una niña que está exponiendo su trabajo, está interactuando con alguien que alguna vez siguió su camino y que también le hace preguntas; y después nos juntaremos a hacer conclusiones en todo esto porque, por lo poco que hemos podido ver, en estos primeros metros que hemos recorrido, los trabajos son muy interesantes, muchos de ellos muy pertinentes”, explicó.

Esas exposiciones son, también, variadas porque van desde “la historia de un barrio pasando por el reciclaje de baterías y pilas hasta la historia de algún producto que integra nuestra cultura, que es el charque”, es decir, “hay mucho trabajo comunitario, muy interesante”.

El funcionario resaltó que en Formosa se lleven adelante este tipo de actividades que promueven la ciencia y tecnología con un sentido porque “el Gobernador había instado, cuando creaba la Secretaría, a que el destinatario de todo lo que se hiciera sea nuestro pueblo”.

“Y que esto pueda palparse ya en las Ferias de Ciencias, con los más pequeños, estimula mucho el esfuerzo que se hace en un lugar como el Polo Científico y Tecnológico y otras instituciones asociadas”, indicó.

De esta manera, Araoz comentó que un grupo de estudiantes del barrio Virgen del Carmen trabajaron en la comunidad en torno a un mecanismo de detección de noticias falsas “con una lógica para poder hacerlo y ya están viendo el impacto que ello tiene y cuáles son las consecuencias de no hacerlo”.

“Encarar esto de edad temprana y que tengan tan claro cuál es la multiplicidad de vehículos o medios a través de los cuales nos informamos, pero a través de los cuales se introducen en cantidades crecientes este tipo de material, es decisivo. La forma en que lo han encarado es ejemplar”, resaltó.

El Ministro lamentó, a su vez, que desde el ejecutivo nacional destruyan “un ladrillo de ciencia por segundo” porque “lo que pueden llegar a ofrecer es irrelevante frente a la realidad, una contradicción, un doble discurso”.

“Lo importante es lo que se hace, que haya coherencia entre todo esto, el objetivo que esté muy claro, como lo dijo el doctor Insfrán, en su oportunidad, pero también como lo dijeron nuestros legisladores, justamente en incorporar derechos, la preservación de derechos de cuarta generación. Debemos ser absolutamente coherentes con eso y trabajamos en esa dirección”, sostuvo.

Y aseguró: “La Nación no puede exhibir un solo hecho de apoyo concreto, en Formosa se sostiene el financiamiento de la educación pública, de la salud pública, pero también de la ciencia y la tecnología con desarrollo creciente; y el que no crea que pase por el Polo, que venga a ver la Feria de Ciencias y otras instituciones que continúan desarrollándose”.

Por último, Araoz puso en valor la tradición de estas ferias y el sentido de pertenencia de los estudiantes formoseños y tomó de ejemplo una investigación histórica que realizaron acerca de los orígenes del barrio Eva Perón, “con encuestas, aplicaciones de herramientas estadísticas para procesarlas, reconstruyendo la historia, ahora van a ir al archivo histórico de nuevo”.

“Esto forma parte de la construcción de nuestra identidad, en realidad forma parte del fortalecimiento de la identidad que nosotros tenemos; Y, como hijo de esta tierra, esa identidad la lucimos con orgullo y este es uno de los momentos en los cuales nos sentimos plenamente orgullosos”, aseveró.

Y cerró reiterando que esta es una política del Estado provincial que invierte en la llegada de las delegaciones zonales, por ejemplo, que se sostendrá porque “es esencial para una provincia joven, como Formosa, desarrollar sus propias capacidades”.

Cronograma

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026

07:00 horas: Apertura de la Sala de Lectura y Valoración de Proyectos - Trabajos en Comisiones.

07:00 a 08:30 horas: Recepción y Acreditación de Alumnos Expositores, Docentes Asesores. Entrega de credenciales y Carpeta de Acreditación con información.

07:30 a 09:00 horas: Preparación y armado de stands.

09:00 a 09:15 horas: Apertura Y Corte de Cintas de la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología - Edición 2026 en la EPES N° 51 “José Gervasio Artigas” y en la EPES N° 52 “Monona Donkin”.

09:15 horas: Visita a los stands.

10:00 a 10:30 horas: Colación.

10:00 a 12:00 horas: Visita de Valoradores, Delegaciones Estudiantiles y Público en general - Inicio del Proceso de Valoración de campo y en los stands de exposición.

12:00 a 14:00 horas: Receso - Almuerzo.

14:00 a 14:45 horas: Espacio Recreativo – Cultural.

15:00 a 17:00 horas: Exposición cerrada al público. Visita de Valoradores.

17:00 a 17:30 horas: Colaciones.

17:00 a 19:00 horas: Exposición abierta al público en general. Visita de Delegaciones Estudiantiles.

19:00 horas: Cierre de la exposición.

19:00 a 19:30 horas: Traslado de Delegaciones al Albergue “Evita”.

JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2026

07:00 horas: Desayuno en lugares de alojamiento.

07:30 horas: Apertura Sala de Lectura y Valoración de Proyectos - Trabajos en Comisiones.

08:00 a 11:00 horas: Continuación de sesiones de exhibición de trabajos de campo y los stands de exposición. Exposición abierta al público. Visita de Valoradores, Delegaciones Estudiantiles y público en general.

09:00 a 09:30 horas: Colación.

11:00 a 13:00 horas: Receso - Almuerzo.

13.00 a 13:30 horas: Preparación del Espacio del Acto de Reconocimiento de las Instituciones.

14:00 horas: Acto de Reconocimiento a las Instituciones participantes.

14:00 horas: Palabras del Sr. Ministro de Cultura y Educación, Ing. Julio René Aráoz. Entrega de los Reconocimientos en grupos por Niveles y Modalidades.

15:15 horas: Retorno a los stands.

15:30 horas: Devoluciones por parte de las Duplas de Valoración con entrega del Certificado a cada Equipo Expositor (Alumnos y Docentes) en sus stands.

17:00 horas: Entrega de colaciones. Retiro de los Carpetines de Acreditación por parte de los Referentes.

17:45 horas: Conteo regresivo para el Cierre de la Feria Provincial 2026.

18:00 horas: Desmontaje de los stands por parte de los Equipos Expositores (Alumnos y Docentes).

18:30 horas: Devolución de las sillas utilizadas por los Expositores.

18:45 horas: Retiro de los Alumnos Expositores con la responsabilidad de los docentes Asesores.

19:00 horas: Desmontaje de las instalaciones eléctricas.

20:30 horas: Limpieza de los diferentes espacios (sanitarios, salones, patio y SUM).

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2026

08:00 a 09:00 horas: Desayuno en lugares de alojamiento: Albergue “Evita” – Estadio Centenario.

09:00 a 10:00 horas: Carga de colectivos en el Albergue “Evita”.

09:30 horas a 10:00: Entrega de viandas.

10:00 horas: Despedida de las Delegaciones del Interior.

18:00 horas: Entrega de los sobres conteniendo las Planillas de Nominación de los Trabajos con Mención Especial, Destaque Jurisdiccional y Destaques para formar parte de la Delegación Provincial que participará en las Instancias Nacionales, como así también Carpetas de los Trabajos que conforman la Delegación Provincial, con sus Devoluciones para optimizar y volver a presentar en fecha a determinar, como así también entrega de Medallas para Destaques Provinciales para los Proyectos que conforman la Delegación Provincial para las Ferias Nacionales a los/as Delegados/as Zonales, Directores de Niveles y Jefes de Departamentos.



