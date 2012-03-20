Presentaron oficialmente la plataforma del Instituto Politécnico Formosa

En la sede del Instituto fue el acto junto con el lanzamiento de una nueva edición de la ultra hackathon, “Formosa Hack 2026”.

Este miércoles 26 fue la presentación oficial de la plataforma oficial del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y también de la tercera edición de “Formosa Hack 2026”, la ultra hackathon que se realizará en septiembre. Dichos lanzamientos, en el aula magna de la mencionada institución ubicada en el predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, fueron por la mañana y participaron las autoridades de esa casa de estudios y provinciales.

En ese marco, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del IPF, Horacio Gorostegui, por un lado, al referirse a la plataforma: ipf.formosa.gob.ar , valoró que permitirá “estar en contacto con nuestra comunidad”. Es decir que, a través de ella, “nos vamos a estar comunicando de manera directa, brindando, fundamentalmente, información relevante”, acentuó.

Comentó que allí se difundirán las noticias de los eventos, se tendrá “un área dedicada a la gente”. Este espacio se denomina, según puntualizó, “de vinculación tecnológica”. “También, estarán disponibles los links para las inscripciones cuando estén abiertas”, indicó.

Y agregó que en la plataforma se mostrará, fundamentalmente, “lo que hacemos y nos caracteriza como institución tecnológica de la provincia de Formosa”, por consiguiente, “estamos muy felices por ello”.

Se incluye, además, siguiendo detallando, “la propia aula virtual del Instituto, que tiene todas las funcionalidades que se utilizan habitualmente en la educación a distancia. Estará asistida por inteligencia artificial, la que en este último tiempo con énfasis se ha venido incorporando en prácticamente todas las áreas del Instituto”.

Por otro lado, se refirió al evento de la ultra hackathon, el cual “dura 24 horas”, adelantando que arrancaría el jueves 24 de septiembre. Al finalizar la tercera edición de “Formosa Hack 2026”, como es habitual se realizará la premiación de “una computadora de última generación y accesorios para los equipos que logren las mejores ideas para solucionar diferentes problemáticas en torno a las áreas de educación, salud, seguridad, sociedad, producción, entre otras”, puntualizó.

También sumó que este evento contará con la participación de más de 200 estudiantes de carreras de programación, desarrollo de software y afines de instituciones universitarias y terciarias de la provincia.

Orrabalis

El secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, al acompañar la jornada, sostuvo contundente que el Polo “es uno de los grandes faros que tiene el Modelo Formoseño en cuanto a buscar soluciones en el campo científico y tecnológico para nuestra comunidad”, en contraposición total con el Gobierno nacional.

En ese sentido, advirtió que en la cartera de Ciencia y Tecnología “ya van tres secretarios que se cambian, y todos con el mismo perfil y misión de destruirla, a través de trabar los financiamientos, borrar programas, como Equipar Ciencia y Construir Ciencia”, cuando hasta la gestión anterior se promovía “un desarrolló con una visión federal de la Argentina”.

En esa línea se viene trabajando Formosa, reafirmó, a través de “generar propuestas, programas y actividades a pesar de un contexto nacional de crisis, apuntando a seguir creciendo como provincia”.

A modo de graficar esa afirmación, describió que “una de las características del Instituto Politécnico es trabajar a partir de las problemáticas sociales que surgen en el territorio provincial”. En otras palabras, dentro del campo científico y tecnológico de la provincia siempre se promueve un desarrollo “con un carácter aplicado”.

Como, por ejemplo, es el caso de los Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA). En tal sentido, se resaltó su constitución como eslabones tecnológicos dentro del sistema de organismos estatales vinculados al sector agropecuario.

Del mismo modo ocurre con las demás áreas de salud, educación, etcétera, de esa manera, se genera “toda una sinergia que confluye en el Modelo Formoseño con un solo propósito: llevar soluciones y oportunidades de desarrollo para la comunidad formoseña”, resumió.



