Taller sobre lactancia y masajes relajantes para bebés en el Hospital de la Madre y el Niño

El taller, forma parte de la agenda programada por la Semana Mundial de la Lactancia Materna y del curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) que el nosocomio ofrece de manera gratuita para las embarazadas y sus familias.

En horas de la mañana de este miércoles 5 de agosto, el Hospital de la Madre y el Niño llevó adelante una edición especial del curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), junto a un taller de lactancia materna y masajes relajantes para bebés, en adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna que en el 2026 se conmemora del 1 al 7 de agosto.

Cabe mencionar que, a lo largo del año, el curso PIM apunta a brindar a las embarazadas y sus familias, conocimientos y herramientas para afrontar con mayor preparación el embarazo, el parto, el puerperio y los cuidados del recién nacido.

En ese contexto, la médica pediatra y neonatóloga, la doctora Norma Benítez,quien es integrante del Comité de Lactancia del Hospital de la Madre y el Niño, explicó que, en esta oportunidad, el encuentro PIM que tuvo partes teóricas y prácticas como cada semana, estuvo dedicado especialmente a los cuidados del recién nacido y a la promoción de la lactancia materna.

“Se dio un taller de masajes infantiles, como herramienta para fortalecer el vínculo afectivo entre el bebé y la mamá. Sabemos que no todas las madres pueden amamantar por distintas circunstancias, entonces, los masajes son también una manera de generar apego y de fortalecer el vínculo entre la madre y su hijo”, detalló.

Además, se remarcó, que la lactancia materna ofrece ventajas comprobadas científicamente tanto para el bebé como para la madre y que sus efectos positivos se extienden a lo largo de toda la vida.

Al respecto, la pediatra describió que en las niñas y niños brinda inmunidad frente a las enfermedades y distintos nutrientes fundamentales para un crecimiento y desarrollo, saludables.También, disminuye el riesgo desufrir de hipertensión arterial, síndromes metabólicos y contribuye a prevenir diversas enfermedades, como, por ejemplo, algunos tipos de cáncer.

Asimismo, aseguró que amamantar es saludable para la mujer, ya que reduce las probabilidades de depresión post parto, mejora el apego con el bebé, ayuda a volver al peso inicial del embarazo y contribuye a disminuir la probabilidad de ciertos tipos de cáncer como el de mama y ovario, entre otros.

“Por eso, estamos convencidos de que es el mejor alimento y, a su vez, que es fundamental generar las condiciones para que la lactancia pueda sostenerse en el tiempo”, afirmó la especialista en neonatología.

En ese punto, puso de relieve, que este año, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las herramientas para que amamantar sea un proceso que perdure y pueda ser sostenible, lo cual requiere acompañar a las madres y a las familias, formar redes de contención y asegurarque los ámbitos laborales como toda la comunidad apoyen la lactancia.

50 años de compromiso permanente con la comunidad

La pediatra destacó que el curso PIM forma parte de una política sanitaria delineada por el Gobierno de Formosa, que se pone en acción a través del Ministerio de Desarrollo Humano y constituye una estrategia de acompañamiento permanente para dar contención, información basada en evidencia científica y confianza a las embarazadas, las madres y las familias.

Por otro lado,recordó que además del curso PIM, el Hospital de la Madre y el Niño, que el pasado 3 de agosto cumplió su 50° aniversario, lleva a cabo durante todo el año numerosos talleres gratuitos destinados a la comunidad.

Entre ellos, capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) para madres y padres, actividades de promoción de la lactancia materna y otras propuestas orientadas al cuidado integral de la salud materno-infantil.

La institución cuenta también, desde hace 13 años “con un Centro de Extracción de Leche Materna que, actualmente, es un centro recolector, donde se trabaja asiduamente, captando a las madres donantes y yendo a los domicilios a recolectar la leche extraída que luego se pasteuriza para alimentar a los niños internados que tienen necesidades especiales y cuyas mamás no pueden darle su leche”, hizo notar la doctora en el cierre.



