Martínez fue reelecto al frente de la CGT Formosa y ratificó el compromiso con el Modelo Formoseño

El acto eleccionario contó con la participación de las distintas organizaciones gremiales confederadas incluidas en el padrón oficial.

Este miércoles 5 se llevó a cabo la jornada electoral para la renovación de autoridades de la CGT Regional Formosa. El proceso, convocado por el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT), concluyó con la ratificación de Hilario Martínez al frente de la conducción sindical para un nuevo mandato.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Hilario Martínez, reelecto como secretario general de la central obrera, explicó los alcances institucionales de la convocatoria: “La elección de renovación de autoridades comprende estrictamente a los sindicatos confederados, es decir, adheridos a la CGT nacional. Cada federación tiene una representación definida en el padrón que elabora la conducción nacional”.

En este sentido, al ser consultado sobre los planteos de algunos dirigentes durante la jornada, Martínez explicó que “algunos sindicatos provinciales no están confederados a nivel nacional y, por ende, no figuran en el padrón oficial de la CGT”.

De este modo, aclaró que “cada confederación tiene derecho a otorgar una sola representación por organización. En este caso, la CEA nominó a un representante específico y no a otras personas que pretendían ingresar sin el aval de su propia entidad”.

Y sostuvo que se actuó con absoluta transparencia y orden, cotejando el padrón oficial provisto por la conducción nacional. “Aquellos que pretendieron generar malestar o vociferar lo hicieron por desconocer o no aceptar el reglamento interno de la central obrera”, marcó.

Asimismo, el dirigente remarcó que “las puertas de la CGT están abiertas para todas las organizaciones gremiales no confederadas que quieran sumarse a trabajar y colaborar activamente en beneficio de los trabajadores”.

Formación y despliegue territorial

Al detallar los objetivos para el nuevo período de gestión, Martínez anunció una amplia agenda enfocada en la formación y la presencia territorial en toda la provincia.

“Vamos a trabajar fuertemente en los barrios a través de delegaciones de la CGT, brindando capacitación política, sindical y talleres de formación profesional que otorguen herramientas de trabajo y oficios concretos para los trabajadores y sus familias”, señaló.

Además, confirmó que el trabajo de la central se extenderá al interior provincial “con la conformación de subdelegaciones en cada localidad”, nucleando a los representantes gremiales de los diversos sectores.

Y mencionó que “la tarea va a ser trabajar políticamente para cambiar este Gobierno nacional en 2027 y lograr que vuelva gobierno nacional y popular, así el pueblo argentino vuelve a sonreír”.

Respaldo institucional y contexto económico

En el plano político, el titular de la CGT Formosa reafirmó el respaldo de la central obrera a la gestión de Gildo Insfrán y afirmó que “continuaremos acompañando de manera firme el proyecto del Gobernador y el Modelo Formoseño, que día a día demuestra su compromiso con el bienestar de nuestro pueblo”.

Finalmente, al referirse al contexto económico, Martínez lamentó que “Nación cada vez manda menos recursos coparticipables a la provincia”.

Pero, manifestó que “se está analizando y conversando con el Gobierno provincial para evaluar la viabilidad de nuevos incrementos que acompañen la pérdida del poder adquisitivo”.



