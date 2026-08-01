Recuperaron dos motocicletas sustraídas tras rápidas tareas investigativas

• Fue gracias al despliegue policial y a la colaboración de la comunidad

Los efectivos de la Unidad Regional Uno y el Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Cuatro recuperaron dos motocicletas, una que fue localizada en el barrio Fray Salvador Gurrieri, mientras que la segunda fue recuperada en el barrio Jardines y sus ruedas halladas posteriormente en un inmueble del barrio Obrero.

El primer procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 09:00 horas, cuando efectivos de la Sección Brigada de la Unidad Regional Uno, tras reunir datos de interés y realizar diversas diligencias investigativas, establecieron que una motocicleta Motomel Skua tipo cross, que registraba un pedido activo en una causa judicial, podría encontrarse en inmediaciones de la manzana 27 del barrio Fray Salvador Gurrieri.

Con los datos obtenidos, los investigadores se trasladaron hasta el sector y localizaron el rodado, procediendo a su secuestro y puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias tendientes a determinar la identidad y detener a los presuntos autores.

En otro procedimiento, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Cuatro, con la colaboración de la Sección Brigada de la Unidad Regional Uno, recuperaron una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas, de colores rojo y negro, sustraída durante la madrugada del miércoles en el barrio Jardines.

A partir de la denuncia, los policías desplegaron un rápido trabajo investigativo que incluyó entrevistas con vecinos y el análisis de cámaras de seguridad instaladas en el sector. Como resultado, durante la tarde localizaron el rodado sobre calle Azcuénaga al 1300, constatando que se encontraba sin sus dos ruedas, por lo que fue secuestrado preventivamente.

La continuidad de las tareas permitió establecer la presunta participación de tres jóvenes y determinar que las partes faltantes podrían encontrarse en un inmueble del barrio Obrero.

Con conocimiento de las autoridades judiciales, los efectivos concurrieron hasta el lugar, donde un ciudadano hizo entrega voluntaria de las dos ruedas correspondientes a la motocicleta.

Finalmente, tanto los rodados como sus respectivas partes recuperadas fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia Provincial, continuándose con las actuaciones investigativas para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.