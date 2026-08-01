Recuperaron dos bicicletas tras una rápida labor policial

Los rodados fueron hallados en una zona boscosa y restituidos a su propietaria

Integrantes de la Comisaría Laishí recuperaron dos bicicletas sustraídas de una vivienda del barrio Polideportivo, mediante una rápida investigación llevada adelante en el marco de una causa judicial por hurto.

La denunciante comentó que el ilícito se consumó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles de esta semana, cuando desconocidos ingresaron a su casa, ubicada sobre la calle 19 de Abril, casi Emilio Tomás Rojas.

Los delincuentes aprovecharon que el portón de acceso no tenía sistema de seguridad y se llevaron

las bicis, una tipo deportiva y la otra de dama.

De inmediato los uniformados iniciaron tareas investigativas y un amplio rastrillaje en distintos sectores de San Francisco del Laishí.

Como resultado de esas diligencias, ambos rodados fueron encontrados ocultos en una zona boscosa, procediéndose a su secuestro y traslado hasta la dependencia policial.

Luego, la damnificada reconoció las bicicletas recuperadas y se las restituyeron; mientras que la investigación continúa para identificar a los autores y ponerlos a disposición de la Justicia provincial por el delito de hurto.