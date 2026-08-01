Detuvieron a un hombre con pedido de captura en una causa de abigeato

• El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial Nº 3, en inmediaciones al sector denominado “Puente Nuevo”

Efectivos de la Delegación Loma Monte Lindo de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) detuvieron a un hombre que registraba un pedido de captura en el marco de una causa judicial por “Abigeato calificado”.

La intervención se concretó en la tarde del miércoles último, cuando los policías desarrollaban tareas preventivas sobre la Ruta Provincial Nº 3 y al arribar al sector conocido como “Puente Nuevo” identificaron a un sujeto.

Tras consultar sus antecedentes en los sistemas policiales, constataron que tenía pedido de captura, imputado en una causa judicial por “Abigeato calificado”, registrada en la Sección U.E.A.R. Portón Negro.

Ante esta situación, los policías lo aprehendieron y trasladaron hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.