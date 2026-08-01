Retuvieron a un adolescente y secuestraron marihuana

• Fue durante una intervención que contó con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas de Laguna Blanca

Efectivos del Destacamento Agente Máximo Paredes retuvieron a un adolescente que circulaba en motocicleta y secuestraron marihuana, durante un operativo preventivo realizado en el marco de las acciones de seguridad.

El procedimiento se concretó durante la noche del miércoles, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas cuando observaron al motociclista y lo identificaron.

Durante el cacheo de seguridad hallaron entre sus prendas de vestir un envoltorio de polietileno, que contenía una sustancia vegetal de similares características a la marihuana.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de policías de la Delegación de Drogas Peligrosas de Laguna Blanca, quienes realizaron las pruebas de orientación química sobre la sustancia secuestrada y establecieron que se trataba de cannabis sativa.

Por disposición de las autoridades judiciales, se iniciaron las actuaciones y se procedió al secuestro de la sustancia; mientras que el adolescente fue entregado a sus padres en carácter de guarda tutelar. (Con foto).







