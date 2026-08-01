“Con este aumento el Gobernador nos reivindica y nos muestra respeto y cariño por nuestro trabajo”, sostuvo docente de Palo Santo

Además, el educador diferenció las decisiones políticas que se llevan adelante a nivel nacional recortando incentivos claves para el escalafón al que pertenece.

En diálogo con AGENFOR, Marcelo Fuentes, quien es docente de la EPES N°9 de Palo Santo, se refirió al aumento de sueldo anunciado por el gobernador Gildo Insfrán que totaliza un 29% en lo que va del año y puso en valor el “esfuerzo enorme” del Gobierno provincial para concretar esta política salarial.

“Escuchando la voz de los colegas, estando en el terreno, acá en el interior, estamos muy agradecidos, felices, los docentes, en este caso en particular”, sostuvo.

Asimismo, dijo que “más allá de defender nuestro lugar como docentes” que realizan día a día en las aulas “es muy satisfactorio que el Gobierno provincial nos reconozca y nos reivindique siempre”.

“Porque la verdad es que es lo que hace nuestro Gobernador todo el tiempo, en reivindicarnos y esta muestra de respeto y de cariño, sobre todas las cosas, al esfuerzo que se hace en esta área”, manifestó.

De esta manera, el docente consideró que este tipo de decisiones políticas “marcan amplia diferencia con el Gobierno nacional” porque “acá tenemos un Gobernador que se preocupa y ocupa” en vez de “dejar de pagar los grandes beneficios para los docentes”, en referencia al recorte de los incentivos que concretó el presidente Javier Milei.

“Él (Insfrán) se hizo cargo, obviamente que hay una previsión, un ordenamiento en cuanto al trabajo del Gobierno provincial y se puede concretar esto, pero también es reivindicar, como le dije en principio, el trabajo enorme que hacemos cada docente y de una muestra de cariño y de respeto al trabajo que se hace día a día”, expresó.

Y añadió: “Es impresionante y abismal la diferencia que hay entre que él se haga cargo de esto y que nosotros estemos cobrando hoy, al que haga caso omiso, por el daño que hace en el bolsillo del docente no pagarnos, quitarnos ese beneficio, esa parte tan importante en este momento”.

Por último, Fuentes valoró este anuncio, sobre todo, en “el contexto desfavorable que vivimos hoy a nivel nacional con todos los recortes que hace el Presidente y que se atribuye a las provincias”.

“Es un poco doble la felicidad quizás porque sabemos que ha hecho un esfuerzo enorme nuestro Gobernador para poder cumplir con lo pactado, pero con la adversidad no se pacta, no se negocia y el Gobernador está aquí para darnos esta satisfacción y esta posibilidad de poder continuar paliando esta situación difícil con la que se vive a nivel nacional”, resaltó.

Y cerró: “En Formosa prácticamente no sentimos esas bajas que nos hace a nivel nacional porque el Gobierno nos brinda toda la ayuda”.



