Pozo del Tigre: El Intendente confirmó que adherirá al aumento anunciado por Insfrán

El viernes pasado la localidad fue anfitriona de la sexta edición del encuentro anual de artesanías autóctonas y cultura de los pueblos originarios de toda la provincia.

En diálogo con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR), el intendente de Pozo del Tigre, Andrés De Yong, confirmó que su municipalidad adhiere al aumento anunciado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el pasado viernes 7 de agosto.

“Nosotros somos parte del Modelo Formoseño, somos un equipo del Gobernador, así que, sin pensarlo, vamos a adherirnos al aumento, por esta situación que vive el país y porque la gente lo necesita”, sostuvo.

Asimismo, el jefe comunal aseguró que “esto no se da en otras provincias” sino “sólo acá en Formosa” y resaltó que, con este nuevo incremento, Insfrán acumuló un 29% de aumento en este año.

“Y nosotros, como parte del Modelo Formoseño, nos vamos a adherir para nuestra gente con mucho gusto”, reiteró.

Asimismo, De Yong se refirió a la sexta edición de “Miradas Nativas”, el encuentro anual de artesanías autóctonas y cultura de los pueblos originarios que se llevó a cabo en dicha localidad el pasado viernes 7 y dijo que participaron comunidades de diversas etnias que habitan la zona.

“Mostrando su trabajo, su talento en este evento que va creciendo año tras año, siempre con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que es el encargado de incentivar para que las comunidades aborígenes estén presentes, para que estemos como hermanos con la comunidad criolla”, señaló.

Y añadió: “En esta oportunidad desfilaron la mayoría de toda la provincia, mostrando su trabajo para que puedan tener la oportunidad también de que sea conocido y vender en todo el territorio nacional y, ¿por qué no? también afuera del país, a través de las redes sociales”.

De esta manera, el Intendente puso en valor el trabajo que llevan adelante las comunidades originarias “de buscar la materia prima, procesarla, trabajarla” y el rol que juegan los gobernantes para “para insertar a las comunidades aborígenes en este contexto”.

“Este es el Gobierno presente, un modelo que está con la gente, con las comunidades, trabajando mancomunadamente con los dirigentes, con los sectores originarios de nuestra comunidad”, cerró.



