Herradura disfrutó de la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río

Hubo espectáculos en vivo, feria de emprendedores y un jurado encargado de elegir al equipo ganador.

Este sábado 8 de agosto, la localidad de Herradura fue sede de una noche llena de sabor, alegría y encuentro, que tuvo como protagonistas a la gastronomía local, los shows en vivo y los bailes tradicionales en el marco de la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río.

El evento, como cada año, reunió a familias, vecinos y visitantes en una jornada que puso en valor las costumbres y tradiciones formoseñas con la combinación del talento de cocineros locales.

La pareja ganadora del concurso, en esta ocasión, fueron Natalia Servín y Enrique Núñez, quienes lograron conquistar al jurado con sus empanadas de Dorado.

Además, el municipio destacó a todos los participantes por compartir su dedicación, creatividad y pasión por esta propuesta que continúa creciendo año tras año.

“Seguiremos promoviendo nuestras tradiciones y disfrutando todos unidos de estos encuentros que fortalecen nuestra identidad”, sostuvo el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder.

En esa línea, María Ángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, quien participó del evento a través del Mercado Comunitario de Emprendedores de Herradura, indicó que esta actividad, que forma parte de una política pública, pone de resalto “la gastronomía, la cultura, el turismo que tenemos en Herradura”

“Para que todos los formoseños y formoseñas puedan venir, recorrer, Herradura es una localidad que nos queda cerquita, así que realmente nos encontramos en una noche donde podemos conjugar y vivir diferentes espacios de lo que es la Formosa tan linda que tenemos”, expresó.

De esta manera, la funcionaria aseguró que el Festival buscó “no sólo incentivar la gastronomía formoseña, sino también resaltar el valor de lo propio, del río tan lindo que tenemos” y, además, que “los gastronómicos, a través de un concurso, puedan mostrar las diferentes variedades que tenemos y el formoseño pueda degustar de una gastronomía de otro nivel”.

Respecto al Mercado Comunitario de Emprendedores de la localidad, detalló que lo conforman más de 20 comerciantes organizados en diversos grupos y, del concurso en sí, participaron seis equipos con sus diversas propuestas que fueron evaluadas por un jurado.

Por último, Vicentín reiteró la invitación a la comunidad formoseña a acercarse a Herradura, “el jardín de la provincia” y “encontrarse con una propuesta de diferentes actividades cada mes”.



