Portón sobre la pasarela "La Fraternidad": Denuncian falta de intervención de Cancillerías

Si bien las Autoridades del Escuadrón 16 de Clorinda señalaron que tendrán criterios flexibles con quienes necesiten utilizar el paso fuera del horario establecido de 07 a 19 hs, la Defensoría del Pueblo exigió al Director Nacional de Migraciones y a la Dirección Regional Aduanera del NEA, impulsen las acciones indispensables para que los controles de ambas áreas se desarrollen durante las 24 horas del día-Ante la medida llevada a cabo por Gendarmería Nacional en este caso, el Escuadrón 16 de Clorinda a cargo del Cmdte. Juan Francisco Zernik, de instalar una estructura metálica tipo portón con candado sobre la pasarela peatonal La Fraternidad que conecta la ciudad de Clorinda - Argentina con la localidad de Nanawa República del Paraguay, estableciéndose como horario habilitado de 07 a 19 hs y ante la solicitud de intervención por parte de ciudadanos y comerciantes de nuestra segunda ciudad, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, “se contactó en el día de la fecha con el Cmdte del Escuadrón 16 de Clorinda quien describió los motivos y alcances que tendrá esta decisión”. El citado resaltó que la estructura se encuentra del lado argentino y que esta decisión se adoptó estrictamente por razones de seguridad y por órdenes superiores, tomando como antecedentes diversos hechos considerados peligrosos e ilegales acaecidos en la zona. Zernik, manifestó que entiende que la colocación del portón que realizó Gendarmería Nacional “puede parecer una medida chocante” Sic., pero que en los hechos, teniendo en cuenta el tránsito de personas por fuera de la franja horaria 7 a 19 horas, ya sea por motivos laborales, de estudios, sanitarios, u otros, los integrantes de la fuerza nacional, “tendrán criterios flexibles exigiendo mínimamente que se acredite la identidad de los ciudadanos”, y que de esta manera las actividades se puedan desarrollar con normalidad. No obstante, lo cual desde el Organismo de la Constitución, se denunció formalmente ante el Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli, la Ministra de Seguridad de Nación Alejandra Monteoliva y Enzo Federico Cassia Titular de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, “haber omitido la intervención necesarias de la Cancillería Argentina y del Paraguay, así como del Comité de Frontera Binacional en esta medida que modifica sustancialmente la dinámica sobre la pasarela La Fraternidad, sin tener en cuenta puntos como, los ciudadanos afectados sean estos trabajadores o estudiantes, que de ahora en adelante son obligados por el Gobierno Nacional a utilizar pasos clandestinos y puentes de madera precarios en horarios nocturnos, con altas probabilidades de graves accidentes que colocan en riesgo la vida de los mismos. El fundamento del planteo se concretó en: * El Principio de Integración Regional y Facilitación del Comercio de los países firmantes del Mercosur que están obligados a garantizar la libre circulación y la facilitación fronteriza, toda vez que esa traba física o medida administrativa, choca contra los compromisos de Jerarquía Constitucional del Mercosur, * El Derecho Constitucional a la Educación y el Interés Superior del Niño, siendo que miles de niños y jóvenes que residen formalmente del lado extranjero pero cruzan diariamente para asistir a escuelas públicas o universidades se verán afectados por no poder cumplir con los horarios escolares matutinos o nocturnos. * Esta medida genera el efecto contrario a lo buscado por Gendarmería Nacional, ya que cuando se cierra un paso peatonal habilitado, el flujo de personas no se detiene, en su lugar, los mismos utilizan los denominados “pasos informales o puentes de madera clandestinos”. Por otra parte, se peticionó al Director Nacional de Migraciones Sebastián Pablo Seoane y a la Dirección Regional Aduanera Noreste (NEA) a cargo de Andrea Paola Cassoni, impulsen las acciones necesarias, de modo tal que las actividades y controles de ambos Organismos Nacionales se desarrollen durante las 24 horas del día en la pasarela fronteriza La Fraternidad, teniendo en cuenta que el mismo no puede restringirse en su utilización arbitrariamente, mediante una decisión administrativa aislada, inconsulta y que colocará en riesgo la vida de quienes se vean obligados a utilizar eventualmente pasos clandestinos.