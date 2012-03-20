Nacif destacó el Operativo Integral Municipal realizado en Misión Pozo Yacaré
El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el Operativo Integral Municipal realizado en Misión Pozo Yacaré, donde también se celebró el Día del Niño junto a las familias del lugar.
“Acercamos de manera directa distintas respuestas y servicios a la comunidad. Nuestros equipos trabajaron para profundizar la iluminación, mejorar los accesos y brindar servicios de peluquería, vacunación, desparasitación y castración de mascotas, además del traslado de leña y otras asistencias”, señaló Nacif.
El jefe comunal explicó que el operativo permitió atender diferentes necesidades en el propio territorio y mantener un contacto cercano con cada familia.
“También compartimos una hermosa mañana con juegos recreativos y premios para nuestros niños. Quisimos que disfrutaran de este festejo cerca de sus hogares y acompañados por toda la comunidad”, expresó.
Nacif valoró especialmente el acompañamiento constante del gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, “quien siempre demuestra, con acciones y gestiones concretas, que es posible mantener un Estado presente y cercano a las necesidades de la gente”.
Finalmente, el intendente reafirmó el compromiso de continuar llevando estos operativos a las comunidades del interior: “Vamos a seguir profundizando la asistencia que siempre brindamos, acercando el Municipio y sus servicios directamente a nuestra gente”.