El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el Operativo Integral Municipal realizado en Misión Pozo Yacaré, donde también se celebró el Día del Niño junto a las familias del lugar.

“Acercamos de manera directa distintas respuestas y servicios a la comunidad. Nuestros equipos trabajaron para profundizar la iluminación, mejorar los accesos y brindar servicios de peluquería, vacunación, desparasitación y castración de mascotas, además del traslado de leña y otras asistencias”, señaló Nacif.

El jefe comunal explicó que el operativo permitió atender diferentes necesidades en el propio territorio y mantener un contacto cercano con cada familia.

“También compartimos una hermosa mañana con juegos recreativos y premios para nuestros niños. Quisimos que disfrutaran de este festejo cerca de sus hogares y acompañados por toda la comunidad”, expresó.

Nacif valoró especialmente el acompañamiento constante del gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, “quien siempre demuestra, con acciones y gestiones concretas, que es posible mantener un Estado presente y cercano a las necesidades de la gente”.

Finalmente, el intendente reafirmó el compromiso de continuar llevando estos operativos a las comunidades del interior: “Vamos a seguir profundizando la asistencia que siempre brindamos, acercando el Municipio y sus servicios directamente a nuestra gente”.



