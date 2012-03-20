La Policía acentuará el operativo de seguridad en zonas de bancos y cajeros

• Conforme al cronograma de pago para pasivos y activos de la administración pública provincial, como así también para empleados municipales, se desplegará un operativo especial con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía en inmediaciones de entidades bancarias y cajeros automáticos.

La Policía de Formosa intensificará las acciones preventivas y de seguridad en las inmediaciones de entidades bancarias y cajeros automáticos de toda la provincia, ante el inicio del cronograma de pagos para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial y empleados municipales.

Desde la madrugada de este sábado, se desplegará un amplio dispositivo preventivo que incluirá patrullajes, presencia de efectivos uniformados y de civil, recorridas en motocicletas y controles en puntos estratégicos de mayor concurrencia.

Estas acciones tienen como finalidad garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir situaciones de riesgo, especialmente durante los momentos de mayor afluencia de personas que concurran a percibir sus haberes o realizar distintas operaciones bancarias.

En el microcentro capitalino, el operativo contará con el trabajo coordinado de efectivos de la Comisaría Seccional Primera, el Departamento Informaciones Policiales, la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial de Seguridad Urbana y personal de Seguridad Ciudadana.

Medidas similares se implementarán en el Distrito Cinco, barrios que cuentan con cajeros automáticos, principales avenidas, plazoletas, zonas comerciales y otros sectores considerados estratégicos.

El dispositivo preventivo se extenderá en toda la provincia hasta la finalización del cronograma de pagos previsto y será diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.