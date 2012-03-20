CEMENURNK: Charla abierta a la comunidad y jornada científica sobre cáncer de mama

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), bajo la Dirección del Comité Científico del doctor Fernando Trachta y la doctora Mabel Gill, realizará los días 10 y 11 de septiembre dos actividades vinculadas al cáncer de mama, destinadas a la comunidad y a los profesionales de la salud.

El 10 de septiembre, de 19 a 20 horas, se desarrollará “Nunca Caminarás Sola”, una charla abierta a la comunidad que tendrá lugar en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. La propuesta busca brindar información confiable, acompañamiento y herramientas para transitar las distintas etapas de la enfermedad y la recuperación.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados con los controles posteriores al tratamiento, los hábitos saludables, los mitos y las realidades en torno al cáncer de mama y el acompañamiento emocional.

Participarán las doctoras: Berta Roth, especialista en Radioterapia (Buenos Aires); María Fernanda Díaz Vázquez, especialista en Radioterapia (Córdoba); Mabel Gill, especialista en Oncología (Formosa); Diana Gayozo, ginecóloga especialista en Diagnóstico Mamario (Formosa); y Paula Antueno, especialista en Diagnóstico por Imágenes (Formosa).

Por su parte, el viernes 11, de 8 a 16 horas, en el Hotel Howard Johnson de Formosa, se llevará a cabo la Jornada sobre Cáncer de Mama “Abordaje multidisciplinario basado en riesgo y preferencias del paciente” , destinada a profesionales de la salud.

El encuentro científico abordará las nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas, el abordaje locorregional, la personalización del tratamiento sistémico y las alternativas para el cáncer de mama avanzado y metastásico, desde una perspectiva multidisciplinaria y centrada en cada paciente.

La jornada contará además con la participación especial de las doctoras María Vidal y Raquel Ciervide, reconocidas especialistas en Oncología que participarán desde España. Su intervención permitirá incorporar una mirada internacional y compartir conocimientos y experiencias sobre los nuevos desafíos en el abordaje y tratamiento del cáncer de mama.

La inscripción para la jornada destinada a profesionales de la salud se encuentra abierta a través de https://gbeventos.com.ar/oncoformosa.

Ambas propuestas forman parte de las acciones de capacitación, actualización científica, prevención y acompañamiento impulsadas por el CEMENURNK, con el objetivo de promover el acceso a información de calidad y contribuir al fortalecimiento de una atención integral del cáncer de mama.



