Las Lomitas: Solicitaron al Intendente interino que adhiera al aumento de sueldo anunciado por el Gobernador

El referente del justicialismo en la jurisdicción recordó que, en otras oportunidades, el ex jefe comunal, ahora diputado nacional, Atilio Basualdo, tomó la decisión de no otorgar este tipo de incrementos a los municipales lomitenses.

El concejal justicialista por Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, se refirió al incremento salarial otorgado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el viernes pasado y sostuvo que espera que el intendente interino de la localidad, Pablo Basualdo, tome la misma medida para los trabajadores municipales.

“Yo quiero pensar que sí se va a adherir, para eso viene la Coparticipación y uno si es un buen administrador de los recursos que nos envían, creo que vamos a tener; y si no, ya sabemos cómo era Atilio Basualdo que varias veces no dio los aumentos anunciados”, sostuvo.

Y añadió: “Así que espero que tengamos noticias de este intendente interino, que no se deje para él la plata y que dé el aumento para nuestros empleados municipales que tanta falta le hace”.

En ese sentido, el edil habló sobre el trabajo que llevan adelante en esa jurisdicción con la agrupación Unidad Justicialista, “unidos y organizados, damos las soluciones que el municipio está al alcance, pero lejos, no porque no tienen, sino porque olvidan a la gente que más necesita”.

“Para eso está la Unidad Justicialista que siempre respaldando al Gobierno provincial y principalmente a nuestro gobernador Gildo Infrán y a nuestro querido amigo Eber Solís”, aseveró.

Por último, Martínez Meza acompañó a la edición “Miradas Nativas” de este año, el evento que celebra las artesanías autóctonas y su cultura que se realizó el viernes pasado en Pozo del Tigre y puso en valor la iniciativa que crece en cada evento.

Además, señaló que acompañaron a las comunidades lomitenses que participaron como Campo del Cielo, La Bomba, Lote 47, entre otras, porque “esto es la inclusión donde podemos tener la posibilidad de ver nuestras artesanas, el hermoso y maravilloso trabajo que han realizado y que han presentado en este lindo evento”.



