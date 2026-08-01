El Hospital Distrital de Las Lomitas fortalece la atención quirúrgica traumatológica

Una nueva intervención realizada con éxito reafirma la capacidad del efector para resolver patologías traumatológicas en el oeste provincial, favoreciendo el acceso oportuno a cirugías mediante el sistema público de salud.

El Hospital Distrital de Las Lomitas concretó una nueva intervención traumatológica que permitió resolver una fractura bimaleolar de tobillo en una paciente de 54 años oriunda de Laguna Yema. La cirugía se realizó el viernes 7 de agosto, se desarrolló sin complicaciones y la paciente cursa un favorable posoperatorio.

La intervención pone de manifiesto la capacidad resolutiva del Hospital Distrital de Las Lomitas para llevar adelante este tipo de procedimientos en beneficio de los pacientes del oeste provincial, favoreciendo el acceso a cirugías sin necesidad de derivaciones hacia hospitales de mayor complejidad.

El jefe del Servicio de Traumatología del nosocomio, doctor Héctor López, informó que la paciente evoluciona favorablemente y explicó que el procedimiento consistió en una reducción abierta y fijación interna (RAFI), técnica mediante la cual se alinean los fragmentos óseos fracturados del tobillo y se estabilizan con placas y tornillos para restablecer la estabilidad de la articulación.

Asimismo, remarcó que todo el proceso asistencial fue brindado de manera completamente gratuita, desde la consulta inicial y los estudios prequirúrgicos hasta la internación, la cirugía, los insumos, la medicación y el seguimiento posterior.

"Desde la consulta previa y los estudios prequirúrgicos, los estudios complementarios, la internación, la cirugía con todos los insumos. Eso mismo ocurre con el seguimiento postoperatorio que incluye consultas y medicación. Absolutamente todo está cubierto por el sistema público de salud de la provincia y sin ningún costo para la paciente", destacó.

El especialista agregó que el control posoperatorio incluye el acompañamiento del equipo de Kinesiología, un aspecto fundamental para garantizar una recuperación integral hasta la reinserción de la paciente en sus actividades cotidianas.

El Servicio de Traumatología del Hospital Distrital de Las Lomitas brinda atención por consultorio externo a pacientes de todas las edades provenientes no solo de esa localidad, sino también de distintas colonias, comunidades y parajes del Distrito Sanitario II. Además de los tratamientos ambulatorios, el equipo lleva adelante intervenciones quirúrgicas traumatológicas.

En ese marco, López precisó que el consultorio de traumatología general funciona de lunes a viernes por la mañana, mientras que los martes y jueves se destinan a la atención de ortopedia pediátrica. Esos mismos días se realizan las cirugías programadas, mientras que las intervenciones de urgencia se resuelven de inmediato, de acuerdo con cada requerimiento.

El profesional destacó que la realización de este tipo de intervenciones fortalece la capacidad resolutiva del Hospital Distrital de Las Lomitas y permite que pacientes del oeste provincial accedan a cirugías traumatológicas cerca de su lugar de residencia, evitando derivaciones hacia hospitales de la capital formoseña.

En ese sentido, subrayó que, gracias a las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán, el efector cuenta con el equipamiento, la infraestructura y los recursos humanos necesarios para concretar este tipo de procedimientos.

"El hospital cuenta con un quirófano equipado con anestesia general, monitoreo intraoperatorio y arco en C para la visualización en tiempo real durante la cirugía. Dispone además del instrumental de osteosíntesis necesario para realizar fijaciones internas de fracturas como la que realizamos el viernes, equipo de rayos X para diagnóstico y control posoperatorio, además de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales capacitados para llevar adelante estas intervenciones", afirmó.



