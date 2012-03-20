Dos hombres sustrajeron dinero de la cabina de un vehículo y horas después fueron detenidos

Los sujetos habrían aprovechado un momento de descuido mientras los trabajadores descargaban mercaderías

Efectivos de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno Circuito Cinco aprehendieron a dos hombre y recuperaron dinero y otros bienes sustraídos, además de secuestrar la motocicleta en el que se dieron la fuga.

El hecho se registró este viernes alrededor de las 12:00 horas, cuando los ocupantes de un camión Mercedes Benz perteneciente a una empresa distribuidora estacionaron momentáneamente sobre las calles Armando De Vita y Lacerra, frente a la Manzana 25 del barrio Simón Bolívar, mientras realizaban tareas de descarga de mercaderías en un comercio.

En esas circunstancias, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de 110 cilindradas, sin carenados, se aproximaron hasta el sector de la cabina del rodado y, aprovechando la ausencia momentánea de sus ocupantes, sustrajeron una mochila tipo bandolera que contenía dinero en efectivo, documentación, un teléfono celular y otros efectos personales, para luego darse a la fuga.

A partir de la denuncia, se inició una causa judicial, caratulado “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4.

De inmediato, los investigadores desplegaron una serie de tareas de campo, relevamientos y averiguaciones que permitieron reunir elementos probatorios de interés y establecer la identidad de los presuntos autores, orientándose las diligencias a lograr su aprehensión y recuperar los bienes sustraídos.

Como resultado del rápido accionar policial, alrededor de las 13:15 horas, en inmediaciones de la Manzana 97 del barrio República Argentina, los efectivos aprehendieron a dos hombres mayores de edad, quienes se hallarían directamente vinculados con el hecho investigado.

Durante el procedimiento, se concretó además el secuestro de dinero en efectivo, documentación y una cartera de pequeñas dimensiones, elementos que guardarían relación con los bienes denunciados como sustraídos.

Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta Corven de 110 cilindradas, sin carenados, en la cual se desplazaban los presuntos autores al momento del ilícito, además de un teléfono celular.

Personal de Policía Científica Área Circuito Cinco realizó las diligencias periciales correspondientes, quedando los aprehendidos y los elementos secuestrados a disposición de la magistratura interviniente.