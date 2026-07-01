La Agencia de Desarrollo Empresarial acompaña a emprendedores en el registro de sus marcas

Cada vez son más los emprendedores y empresas formoseñas que protegen uno de sus activos más importantes: su marca. Gracias al acompañamiento gratuito de la Agencia de Desarrollo Empresarial, numerosos proyectos locales ya recibieron sus certificados de registro, consolidando un paso estratégico para el fortalecimiento y crecimiento de sus negocios.

El registro de una marca no solo otorga el derecho exclusivo sobre su uso en todo el territorio nacional, sino que también brinda seguridad jurídica, protege la identidad comercial frente a posibles usos indebidos y agrega valor al emprendimiento, favoreciendo su posicionamiento en el mercado y generando mayor confianza entre clientes y proveedores.

Desde la ADE se brinda un servicio integral de asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de registro, orientando a emprendedores, profesionales, comerciantes, cooperativas, pymes y empresas desde la búsqueda de antecedentes hasta la presentación de la solicitud y el seguimiento del trámite ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

El gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo, destacó que "registrar una marca es una decisión estratégica para cualquier emprendimiento. Es proteger el esfuerzo, la creatividad y el trabajo que hay detrás de cada proyecto. Desde la Agencia queremos que cada vez más emprendedores accedan a esta herramienta y por eso ofrecemos un acompañamiento gratuito, cercano y personalizado durante todo el proceso."

Asimismo, remarcó que "muchas veces los emprendedores desconocen la importancia de registrar su marca hasta que surge un inconveniente. Por eso insistimos en la prevención y en la necesidad de realizar este trámite a tiempo, ya que representa una inversión en el futuro del negocio."

En este sentido, la Agencia invita a todos los interesados que aún no hayan registrado su marca a acercarse a la institución para recibir asesoramiento sin costo e iniciar el trámite con el acompañamiento del equipo técnico especializado.

El servicio está destinado a quienes desarrollan productos o prestan servicios y desean proteger el nombre que identifica su emprendimiento, fortalecer su identidad comercial y contar con una herramienta que aporte valor y competitividad a su proyecto.

Los interesados pueden acercarse a la Agencia de Desarrollo Empresarial para recibir información personalizada sobre los requisitos, costos oficiales del trámite ante el INPI y las distintas etapas del proceso. El asesoramiento brindado por la institución es totalmente gratuito y forma parte de las acciones que la ADE impulsa para promover la formalización, el crecimiento y la competitividad de los emprendimiento y empresas formoseñas.



