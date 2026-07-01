Controles de laboratorio para adultos mayores en la Casa de la Solidaridad del barrio San Juan Bautista

El accionar estuvo a cargo del centro de salud “Dr. Mario Krimer”, con el objetivo de facilitarle a esta franja etaria el acceso a estudios fundamentales para el cuidado de la salud.

En el marco de las acciones de atención primaria de la salud, ejecutadas por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el centro de salud "Dr. Mario Krimer" llevó adelante el jueves 30 de julio una jornada de extracción de sangre destinada a los adultos mayores que concurren a la Casa de la Solidaridad del barrio San Juan Bautista.

La actividad fue desarrollada en forma conjunta con la Red Provincial de Laboratorios y tuvo como finalidad obtener las muestras necesarias para la realización de análisis de rutina y estudios específicos, que forman parte de los controles periódicos orientados a la detección temprana y el seguimiento de enfermedades frecuentes en esta etapa de la vida.

La directora del centro de salud, licenciada Roxana Arce, explicó que “estas extracciones complementan los controles médicos que días atrás realizó un equipo de nuestro efector a los adultos mayores. Los análisis de laboratorio son fundamentales porque nos permiten completar la evaluación clínica y detectar de manera precoz patologías que suelen presentarse habitualmente en esta población, favoreciendo un tratamiento oportuno”.

Cabe mencionarse, que los controles periódicos constituyen una herramienta esencial para cuidar la salud de las personas mayores, ya que posibilitan identificar factores de riesgo y enfermedades en sus etapas iniciales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones. Para ello, el sistema público de salud provincial sostiene una estrategia permanente de promoción, prevención y seguimiento integral de este grupo etario.

Más adelante, Arce destacó que, además, “el traslado del equipo de salud hasta la Casa de la Solidaridad significa acercar una prestación muy importante al lugar donde nuestros adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianamente. De esta manera evitamos que deban concurrir al centro de salud en horas tempranas de la mañana para poder cumplir con estos estudios, facilitándoles el acceso y brindándoles una atención más cómoda y cercana”.

En esa línea, la profesional remarcó también, que este tipo de operativos forman parte de una política sanitaria basada en el Modelo Formoseño de equidad y de acceso a los servicios de salud “y que es posible lograr a través de un trabajo articulado, integral, interdisciplinario e interinstitucional”.



