IASEP efectivizó el pago a prestadores provinciales correspondiente a junio de 2026

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) informó que este lunes 10 de agosto se hizo efectivo el pago a todos los prestadores provinciales, correspondiente a las prestaciones del mes de junio de 2026.

El organismo rector de la obra social provincial, destacó que el cumplimiento de estos compromisos financieros se realizó estrictamente dentro del plazo de 30 días desde la presentación de la facturación.

Cabe remarcar que esta regularidad en los pagos garantiza la continuidad de los servicios de salud para los afiliados.







