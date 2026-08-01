Herramientas para el abordaje de situaciones de crisis en el ámbito educativo

La propuesta permitió fortalecer el trabajo articulado entre los equipos de salud y educación, promoviendo estrategias de prevención, detección temprana y acompañamiento frente a situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de adolescentes y jóvenes.

El equipo de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano participó de la jornada “Educar es Cuidar y Cuidar es Educar”, organizada por la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Cultura y Educación y desarrollada en el Salón de Usos Múltiples de la EPES N°54 “Gobernador Juan J. Silva”.

La actividad estuvo destinada a docentes, directivos y equipos técnicos de establecimientos educativos de nivel secundario de la ciudad de Formosa, con el propósito de brindar herramientas para el abordaje oportuno de diferentes situaciones de crisis en salud mental.

En ese marco, la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, la licenciada Selena Copponi, explicó que se trató de una jornada planificada para fortalecer el trabajo conjunto entre los ámbitos de salud y educación.

“Nuestro aporte está enfocado en la prevención de conductas de crisis y de riesgo que puedan darse dentro de las instituciones educativas, para brindar herramientas tanto a los directivos como a los docentes y a los equipos técnicos, de manera que puedan realizar un abordaje temprano de estas problemáticas, incluso frente a situaciones de intentos de suicidio dentro del ámbito educativo”, señaló.

Además, la profesional resaltó la importancia de hablar de salud mental en los establecimientos educativos. “Es una temática de la que hay que hablar, del mismo modo que se habla de salud sexual o de otros temas. Hay que quitar los mitos y los prejuicios que existen en torno a la salud mental, porque todos, en algún momento necesita un acompañamiento, un apoyo o un seguimiento profesional”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el abordaje debe iniciarse desde los primeros años de vida y sostenerse a lo largo de toda la trayectoria educativa: “Ya desde el jardín de infantes se puede empezar a hablar de salud mental de forma didáctica, porque hay muchas maneras de abordarla. Y debe continuar durante la primaria y la secundaria para luego ser también tratada en las instituciones terciarias y universitarias. Es decir, a lo largo de toda la vida es fundamental que hablemos de salud mental”.

Asimismo, Copponi destacó el valor del trabajo articulado entre salud y educación como parte de las políticas públicas delineadas por el Gobierno provincial. “El trabajo conjunto entre estas dos áreas es parte de la petición del gobernador Gildo Insfrán, de que los ministerios y las instituciones trabajen de forma mancomunada para llegar a la población de una mejor manera”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “también es lo que encomendó el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia: realizar acciones en conjunto y en red para llegar a cada formoseña y formoseño que necesita acceder una educación e información sobre salud mental”.

Finalmente, la directora valoró la participación de su equipo en la jornada y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones preventivas.

“Desde la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones estamos muy contentos de estar acá, participando de esta importante jornada, poniendo nuestro granito de arena para prevenir estas problemáticas y para sumarnos a cuidar una parte fundamental de la salud integral, que es la salud mental, en este caso, de nuestros adolescentes y jóvenes”, concluyó.



