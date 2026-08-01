Formosa capacitó a cerca de 200 agentes públicos en el uso responsable de la Inteligencia Artificial

Se trata de un programa de formación proyectado a tres años, que inició con la presentación del administrador de la UPSTI, Lucas Vicente, en la apertura de la jornada.

La Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información (UPSTI) dio el puntapié inicial a un programa de formación con horizonte a tres años. La apertura estuvo a cargo del administrador de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), Lucas Vicente, quien fijó el eje de la política provincial: “La innovación tecnológica debe promoverse, pero siempre subordinada al interés público, al control humano y a los derechos de las personas”.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la UPSTI, junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, llevó adelante una jornada de capacitación destinada a agentes de la administración pública provincial, con el objetivo de acompañar la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en las tareas diarias del Estado.

Del encuentro participaron alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras de distintos ministerios, organismos descentralizados y reparticiones del Estado provincial.

La actividad, subrayaron que “no fue un hecho aislado, sino el inicio formal de un plan de alcance mayor: un programa de capacitación proyectado a tres años, que buscará alcanzar progresivamente a cientos de agentes estatales en el uso seguro de herramientas de IA, combinando instancias presenciales y de formación virtual, y avanzando en paralelo en la construcción de un marco normativo específico, validado por la Secretaría Legal y Técnica de la provincia”.

La tecnología al servicio de las personas

En la apertura, el administrador de la UPSTI planteó el principio rector que atravesará todo el proceso de implementación de IA en el Estado provincial: “Todo sistema tecnológico debe permanecer subordinado a la autoridad humana”, por lo tanto, “ningún algoritmo, por más avanzado que sea, puede dejar de lado los derechos que como sociedad hemos conquistado a lo largo de los años”, sostuvo, en lo que fue una de las ideas centrales de su exposición.

En efecto, bajo esa premisa, la jornada dejó fijados los lineamientos que guiarán la política pública provincial en materia de Inteligencia Artificial.

Ellos son que el Estado promoverá la innovación con el fin de generar mejores condiciones de vida, preservando la provincia su autonomía y soberanía tecnológica. Además, se incluirá a los trabajadores en la transformación, apuntando a difundir el conocimiento y generar nuevas capacidades sociales.

Asimismo, los sistemas tecnológicos deberán permanecer subordinados a la autoridad humana, a la vez que ningún algoritmo podrá operar al margen de los derechos fundamentales. Y se evaluarán los efectos sociales, laborales y ambientales.

Capacitar sin prohibir, pero con reglas claras

Con estas acciones no se apunta a restringir el uso de estas herramientas -que ya forman parte de la tarea cotidiana de buena parte de los agentes-, sino a ofrecer un marco de trabajo seguro: protocolos de uso, criterios para elegir herramientas adecuadas y una matriz de riesgos construida sobre casos concretos de la gestión pública, que permite identificar qué tipo de información puede compartirse con estos sistemas y cuál requiere mayores resguardos.

En ese sentido, se anunció que cada ministerio será invitado a sumar a su personal a este proceso, que contempla además la realización de un relevamiento para identificar a quienes ya utilizan IA en su trabajo diario, con el fin de acompañarlos dentro de un marco legal y de buenas prácticas.

Una alianza de trabajo, no un reemplazo

El cierre de la exposición dejó tres ideas que resumen el espíritu de la iniciativa:

“La Inteligencia Artificial no reemplaza al Estado. Lo fortalece. No reemplaza a las personas. Las potencia. No reemplaza las decisiones. Las hace más inteligentes”.

Con este primer encuentro, que reunió a cerca de 200 agentes públicos, la provincia de Formosa dio inicio a un proceso de mediano plazo que busca consolidar una gestión pública moderna, eficiente y, al mismo tiempo, respetuosa de la información, los derechos de los ciudadanos y el rol central de las personas en la toma de decisiones.







