Entrega de juguetes: Se reafirmó el compromiso de acompañar a las infancias

Una vez más, el Gobierno de Formosa celebró el Día de las Infancias con una propuesta que trasciende la entrega de un juguete y que busca poner en valor aquello que resulta esencial para el crecimiento y el desarrollo de cada niño y niña como lo es el tiempo compartido, el amor, el cuidado, la presencia y el acompañamiento de los adultos.

En este marco, este domingo más de 200 mil juguetes fueron distribuidos en distintos puntos de la provincia, alcanzando a las infancias de todo el territorio. En el ámbito del Ministerio de la Comunidad, la iniciativa llegó a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), al Centro Ocupacional Inclusivo, a las Residencias Socioeducativas y a las jurisdicciones de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Colonia Dalmacia, Banco La Emilia e Isla 25 de Mayo.

En estos lugares fueron entregados más de 2.600 juguetes, acompañando la celebración con distintas actividades pensadas especialmente para compartir con los chicos y sus familias.

La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, acompañó la jornada en la mayoría de estos espacios, participando de la entrega de los regalos y compartiendo momentos con niños, niñas, adolescentes, familias, equipos de trabajo y miembros de cada comunidad.

Mucho más que un juguete

Esta propuesta impulsada por el Gobierno de Formosa parte de una mirada que entiende que celebrar las infancias no significa solamente acercar un obsequio. El juguete representa alegría, ilusión y un momento de felicidad, pero también constituye una oportunidad para recordar que existen otros regalos, menos materiales, que dejan huellas mucho más profundas.

“Sabemos que para un niño un juguete es mucho, les da felicidad y significa una enorme alegría. Pero en nuestras dependencias esta jornada también pretende poner en valor la importancia de dedicarles tiempo, amor y cuidado; de estar presentes y de que cada niño y cada niña pueda saber que hay adultos que los quieren, que los acompañan y que están para ellos”, expresó la ministra Giménez.

“Porque un juguete puede regalar una sonrisa, pero la presencia, el afecto y el cuidado construyen recuerdos, fortalecen vínculos y dejan marcas para toda la vida”, remarcó.

En esa misma línea, destacó la importancia de que el Estado provincial acompañe estos momentos, especialmente allí donde desarrolla tareas de cuidado y protección de derechos. “Cuando hablamos de un Estado presente, hablamos también de estar cerca, de compartir, de escuchar y de garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan queridos, cuidados y acompañados”, sostuvo.

La jornada permitió así renovar una definición que forma parte de las políticas públicas provinciales de que las infancias no pueden quedar libradas a las posibilidades de cada familia o de cada comunidad, sino que requieren además de un Estado que asuma la responsabilidad de garantizar derechos, generar oportunidades y acompañar sus trayectorias.

Desde esta perspectiva, el Gobierno de Formosa continúa sosteniendo una política de cercanía con las familias y de protección integral de las infancias, entendiendo que cuidar a los niños y niñas hoy es también cuidar el presente y el futuro de la provincia.



