En el Hospital distrital de Las Lomitas fue concretada la primera cirugía traumatológica

Se trató de un exitoso procedimiento realizado para tratar una fractura bimaleolar de tobillo. La paciente de 54 años y oriunda de Laguna Yema se encuentra cursando un favorable posoperatorio.

Este viernes 7, se llevó a cabo la primera intervención quirúrgica traumatológica en el Hospital Distrital de Las Lomitas, procedimiento que constituye un hecho trascendental en la historia de este nosocomio cabecera del distrito sanitario II de la Red de Salud Pública de la provincia.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones y fue efectuada a una paciente que reside en Laguna Yema, localidad vecina del mencionado distrito. Por estas horas, la mujer de 54 años, se encuentra en buenas condiciones de salud y “cursando un posoperatorio favorable”, según informó el Jefe del Servicio de Traumatología del nosocomio, doctor Héctor López.

Luego, el profesional explicó que el procedimiento quirúrgico de fractura bimaleolar de tobillo, conocido también como reducción abierta y fijación interna o RAFI, consiste en alinear los fragmentos de los dos huesos rotos del tobillo -el peroné o maléolo lateral y la tibia o maléolo medial- y asegurarlos con placas y tornillos metálicos para devolverle la estabilidad a la articulación.

Y destacó que todas las prestaciones que recibió la paciente fueron completamente gratuitas. “Desde la consulta previa y los estudios pre quirúrgicos, los estudios complementarios, la internación, la cirugía con todos los insumos. Eso mismo ocurre con el seguimiento postoperatorio que incluye consultas y medicación.Absolutamente todo, cubierto por el sistema público de salud de la provincia y sin ningún costo para el paciente”, remarcó.

En esa línea, López añadió, que el control post operatorio cuenta con el servicio de rehabilitación a cargo del equipo de kinesiología “algo que es importantísimo porque hace posible que el tratamiento continúe hasta lograr una completa rehabilitación del paciente y su reinserción en las actividades de la vida cotidiana”, enfatizó.

Nuevo servicio

Cabe mencionar que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en funcionamiento, a partir de los primeros días de agosto de este año, el servicio de traumatología en el efector.

Desde el mismo, se disponen atenciones por consultorio externo para la resolución de distintas patologías que presentan los pacientes de todas las edades, no solo de quienes viven en Las Lomitas, sino también de los que son oriundos de distintas localidades, colonias, comunidades y parajes ubicados en el distrito sanitario II. Y además de brindar tratamientos ambulatorios, tiene a su cargo las intervenciones quirúrgicas traumatológicas.

“Desde que comenzamos, el consultorio de traumatología general atiende de lunes a viernes por la mañana. Los martes y jueves están destinados específicamente a la atención de ortopedia pediátrica”, comentó López, quien es médico especialista en Traumatología y Ortopedia.

Asimismo, indicó que los días martes y jueves están destinados a las cirugías programadas, mientras que “los procedimientos de urgencia se resolverán en el momento, a cualquier día y horario, según el requerimiento”.

El especialista resaltó, que el establecimiento del servicio como la concreción de las cirugías traumatológicas en el Hospital de Las Lomitas, resulta una decisión fundamental del Gobierno de Formosa “ya que va permitir evitar que los pacientes que necesitan hacer consultas por problemas traumatológicos y los que requieren operarse, tengan que ser derivados y tengan que trasladarse hacia los hospitales de la Capital”.

Seguidamente subrayó, que gracias a las políticas de salud delineadas por el gobernador Gildo Insfrán, actualmente, el efector sanitario cuenta con todo lo necesario para llevar adelante este tipo de intervenciones.

“El hospital cuenta con un quirófano equipado con anestesia general, monitoreo intraoperatorio y arco en C para la visualización en tiempo real durante la cirugía. Dispone además del instrumental de osteosíntesis necesario para realizar fijaciones internas de fracturas como la que realizamos hoy, más un equipo de rayos X para diagnóstico y para el control postoperatorio”, precisó.

Finalmente agregó “tiene también todos los insumos y elementos que se requieren, más un equipo de profesionales conformando conjuntamente entre el servicio de traumatología y el área de quirófano, integrado por licenciadas en enfermería, especialistas en clínica quirúrgica y en emergencia; instrumentadores quirúrgicos; anestesista y técnicos en anestesia; cirujano; y traumatólogo”.



