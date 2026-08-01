“Siempre un paso adelante”: Formosa es la única provincia con un plan de contingencia para “El Niño”

En la reciente reunión del Consejo de Seguridad Interior realizada en Resistencia, la provincia presentó un informe técnico con un análisis pormenorizado sobre las cuencas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Paraguay, además de los riesgos que podrían generar las lluvias previstas.

En el marco del anuncio de un nuevo aumento salarial para los agentes estatales, concretado en la mañana de este viernes 7 en la Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, analizó el posible impacto del fenómeno climático “El Niño”, destacando que la provincia “siempre va un paso adelante y es la única que presentó un plan concebido para esa contingencia”.

En ese sentido, subrayó que “dentro de nuestras posibilidades, la provincia se está preparando para hacerle frente”, ante la probabilidad de la primavera y el verano lleguen con un incremento de lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

Asimismo, recordó situaciones climáticas similares como, por ejemplo, las crecidas del río Pilcomayo, remarcando que merced al esfuerzo del Gobierno provincial “se han salvado muchas comunidades”.

Mencionó al Proyecto Pantalón, que es una importante obra hidráulica binacional ubicada en el oeste provincial que reparte de forma equitativa las aguas y sedimentos del inestable río Pilcomayo entre ambos países para evitar inundaciones y proteger al Bañado La Estrella.

Ante ello, explicó que “Paraguay abre su canal recién cuando el agua está más depurada”, por lo tanto todos los sedimentos entran en la Argentina.

Reprobó aquí de manera contundente que la Nación se haya desentendido y no colabore más “en resolver esta situación” cuando se trata de “un río internacional”. Ante esta retirada, la provincia debe hacer frente con fondos propios a dichas obras.

Cabe señalar que en la mencionada reunión del Consejo de Seguridad Interior, los representantes del Gobierno de Formosa volvieron a reclamar el financiamiento de obras hídricas consideradas estratégicas, como las defensas sobre el Pilcomayo, al igual que las de puentes y alcantarillas que debe realizar Vialidad Nacional para reducir el riesgo de inundaciones.



