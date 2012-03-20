En el Día Nacional de la Ancianidad, resaltaron las políticas provinciales destinadas a acompañar a los adultos mayores

Cada 28 de agosto se conmemora esta fecha en Argentina. En ese contexto, adquiere suma importancia el artículo 47 de la Constitución de Formosa, incluso por sus alcances, se subrayó que plantea “el desafío de garantizar una vejez con derechos, participación y dignidad”.

Teresa Galván, administradora general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), destacó el reconocimiento a los adultos mayores en la nueva Constitución de Formosa y puso en valor las políticas de acompañamiento que se implementan en la provincia a través de las Casas de la Solidaridad.

Cada 28 de agosto se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Ancianidad, una fecha que invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan las personas mayores en la sociedad y sobre la responsabilidad del Estado de garantizar una vejez digna, activa y con derechos.

En Formosa, esta mirada adquiere una particular relevancia a partir de la incorporación del artículo 47 en la Constitución Provincial, sancionada en 2025, que establece la protección integral de los adultos mayores y los reconoce como activos protagonistas de la sociedad.

La norma garantiza, entre otros aspectos, el derecho a la inclusión económica y sociocultural, al disfrute del tiempo libre, a una vivienda digna, a la participación activa en la vida comunitaria, al acceso a la justicia, al respeto de la dignidad y autonomía y a la educación, especialmente la digital. También establece que las políticas públicas deben prever respuestas especiales para asegurar el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos.

Para la administradora general del Instituto de Pensiones Sociales, este reconocimiento constitucional representa un nuevo impulso para continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las personas mayores.

En ese sentido, “el artículo 47 nos plantea un desafío muy importante: garantizar que nuestros adultos mayores sean reconocidos como sujetos de derechos y como protagonistas activos de nuestra sociedad. No hablamos solamente de asistencia, hablamos de inclusión, participación, autonomía, dignidad y de la posibilidad de seguir desarrollando proyectos y compartiendo con la comunidad”, sostuvo.

Una política que va más allá de la asistencia

Las Casas de la Solidaridad constituyen uno de los principales espacios territoriales de acompañamiento a las personas mayores en Formosa. En estos ámbitos se brinda asistencia alimentaria y, al mismo tiempo, se desarrollan actividades recreativas, cognitivas, culturales y físicas. Cine, baile, canto, karaoke, gimnasia, juegos, talleres y espacios de reflexión forman parte de una agenda que busca promover una vejez activa y fortalecer los vínculos sociales.

“Queremos que nuestros adultos mayores tengan un lugar donde sepan que son bienvenidos, que sepan que tenemos un Gobernador que se preocupa y ocupa de que su situación económica no sea una barrera para participar. El objetivo es acompañar de manera integral y estar cerca”, señaló Galván.

El artículo 47 de la Constitución Provincial establece expresamente que el Estado debe propiciar una protección integral que revalorice a los adultos mayores como activos protagonistas de la sociedad, este aspecto resulta fundamental, “los adultos mayores tienen una historia, una experiencia y un conocimiento que son parte del patrimonio de nuestra comunidad”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia de que las políticas destinadas a este sector de la población tengan presencia territorial y articulen con las distintas áreas del Estado. “Muchas veces las necesidades son múltiples y requieren respuestas de diferentes organismos. Por eso, es fundamental el trabajo conjunto que realizamos todas las instituciones desde el Gobierno de Formosa. Desde el Instituto, queremos ser ese puente que permita acercar las respuestas y acompañar cada realidad”, explicó.

Una fecha para reivindicar derechos

El Día Nacional de la Ancianidad recuerda la proclamación, el 28 de agosto de 1948, del Decálogo de la Ancianidad, impulsado por Eva Perón, que estableció una serie de derechos vinculados con la asistencia, alimentación, salud, vivienda, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto para las personas mayores.

“El Día Nacional de la Ancianidad nos permite recordar todo lo que se avanzó, pero también nos invita a pensar en lo que todavía tenemos por hacer. Tenemos un Modelo Formoseño que nos marca un camino muy claro, un conductor que siempre pone en el centro de sus políticas al ciudadano. Por ello, desde el IPS tenemos el compromiso de seguir levantando las banderas de la justicia social”, finalizó.



