Día Nacional de la Ancianidad: Formosa reafirma su compromiso con los derechos de las personas mayores

Cada 28 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Ancianidad, en recuerdo de aquella jornada de 1948 en la que Eva Perón proclamó el “Decálogo de la Ancianidad”, una conquista inédita para la época que posteriormente sería incorporada a la Reforma Constitucional de 1949.

Asistencia, vivienda, alimentación, vestimenta, cuidado de la salud física y moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto fueron los derechos contemplados en aquel histórico decálogo, que marcó un antes y un después en la concepción de las personas mayores y en el reconocimiento de su dignidad.

A 78 años de aquella conquista, Roxana Núñez, directora de Adultos Mayores, destacó la vigencia de esos derechos y el lugar pionero que ocupó Argentina en su reconocimiento, adelantándose a su tiempo en materia de derechos de las personas mayores.

“Ese recorrido nos enorgullece, pero también nos interpela frente a la realidad actual. Hoy más que nunca debemos estar atentos para que esos derechos no retrocedan y se garanticen de manera efectiva”, sostuvo.

Asimismo, agregó que “estamos atravesando un contexto nacional en el que las personas mayores son avasalladas yenfrentan cada vez más dificultades. Pero Formosa sostiene una mirada diferente, que entiende que garantizar derechos es una responsabilidad indelegable, especialmente con quienes más necesitan del acompañamiento y la protección del Estado”.

La funcionaria remarcó que, para el Gobierno de Formosa, las personas mayores constituyen una parte fundamental y activa de la comunidad, y que las políticas públicas impulsadas desde el Modelo Formoseño no se limitan al cuidado asistencial, sino que buscan garantizar participación, inclusión, bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.

“Promover una vejez activa y digna es también reconocer que la tercera edad no representa el final de un camino, sino una etapa plena de la vida, que debe poder disfrutarse. Son protagonistas del pasado, como del presente y tienen mucho que aportar a las nuevas generaciones”, expresó Núñez.

En esa línea, Formosa desarrolla una política integral que contempla distintas dimensiones de la vida de las personas mayores: espacios de cuidado y acompañamiento como las residencias; ámbitos de contención y participación como las Casas de la Solidaridad; propuestas para una vejez activa y saludable a través de los gimnasios terapéuticos; espacios de inclusión y encuentro mediante los Juegos Evita Formoseños para la tercera edad; y el acceso a políticas de salud, entre otras acciones desplegadas por el Estado provincial.

En las siete residencias para adultos mayores de la provincia se brinda un cuidado integral las 24 horas, desde una mirada que entiende al Estado no solo como garante de alojamiento y protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino también como promotor de derechos.

En estos espacios se desarrollan actividades recreativas, culturales y de socialización que favorecen la autonomía y el envejecimiento activo, generando ámbitos donde las personas mayores pueden expresarse, compartir, mantener sus vínculos. A su vez, se trabaja con las familias o referentes afectivos; se articulan acciones con diferentes organismos para atender demandas y necesidades específicas; se brinda una atención integral de la salud, contemplando tanto el bienestar físico como el psíquico, social y emocional, como aspectos fundamentales para una vejez plena y digna.

“Esta realidad nos hace valorar aún más la vigencia de aquel decálogo. Las políticas del Modelo Formoseño no solo se centran en el bienestar de las personas mayores, sino que respetan sus derechos y reconocen el valioso rol que tienen en nuestra sociedad”, enfatizó.

Finalmente, Núñez sostuvo que “reconocer los derechos de las personas mayores no significa solamente recordar hoy la conquista histórica de Eva Perón. Significa continuar ese legado, defender esos derechos y asumir el compromiso de cuidarlos y hacerlos valer todos los días”, concluyó.



