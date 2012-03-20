El Colorado: La "Estudiantina 2026" en marcha

Importante reunión organizativa concretaron recientemente en El Colorado, en la que participaron Concejales, funcionarios del Gabinete Municipal, Delegación Zonal, Directores de escuelas secundarias, Centros de Estudiantes, autoridades de Seguridad, representantes de Salud, profesores de Educación Física y el Gimnasio Terapéutico.

El encuentro tuvo como objetivo sumar ideas y coordinar detalles para que nuestros estudiantes vivan su día de manera ordenada, sana y con alegría.



