El vicegobernador Eber Solís acompañó los actos por el 121° aniversario de El Espinillo

La localidad de El Espinillo conmemoró su 121° aniversario con actos centrales que reunieron a vecinos, autoridades e instituciones locales para homenajear a los primeros pobladores y celebrar la trayectoria de la comunidad.

La jornada de este jueves 6 contó con la participación oficial del vicegobernador de Formosa, Eber Solís, acompañando al intendente local, David Báez y otras autoridades provinciales.

Durante la ceremonia, Solís transmitió el fraternal saludo del gobernador Gildo Insfrán a cada familia espinillense y ratificó el acompañamiento del Estado provincial al crecimiento de la localidad.

Durante los festejos, se rindió homenaje a los primeros pobladores y se renovó “el compromiso con el presente y el futuro de esta querida localidad”, expresó el vicegobernador.

“Que sigan creciendo con la fuerza de su gente trabajadora, unida y solidaria”, deseó Solís.



