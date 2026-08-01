El Partido Intransigente se movilizó en rechazo al proyecto de Ley de Propiedad Privada





Formosa no fue la excepción, en ese marco organizaciones sindicales, políticas, sociales y vecinos marcharon hasta la la Plaza San Martín bajo el lema «La tierra no se vende». Entre las organizaciones políticas estuvieron dirigentes y militantes del Partido Intransigente, encabezados por el presidente, Luis Alberto Recalde.





Recalde cuestinó el impacto sobre los recursos naturales y la soberanía, alertando sobre cambios normativos como la Ley del Manejo del Fuego y la flexibilización de dominios territoriales.





"Esta fue una marcha ciudadana en rechazo a quienes intentan hipotecar la patria y convertirnos en colonia", señaló de manera contundente El presidente del PI Formosa.

La Argentina se movlizó este jueves en rechazo al proyecto presentado por Javier Milei, bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa contemplaba cambios en la Ley de Tierras, pero el gobierno finalmente retiró el polémico capítulo. De todas maneras el pueblo se expresó ruidosa y masivamente en las calles de todo el país en una clara manifestación de rechazo absoluto a la entrega del país a capitales extranjeros.