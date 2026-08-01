Teresa Galván asumió la titularidad del IPS: “Es un enorme orgullo y un compromiso para estar al lado de cada formoseño”

La flamante administradora general del IPS remarcó que su gestión dará continuidad al trabajo del diputado Hugo Arrúa, profundizando el contacto directo con la gente en cada rincón de la provincia y bajo las directivas del Modelo Formoseño.

Este jueves 6, Teresa Galván asumió como administradora general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) y en sus primeras declaraciones, la funcionaria expresó la significación de este nuevo desafío al señalar que “es un enorme orgullo y, sobre todo, un gran compromiso que nos delega nuestro gobernador Gildo Insfrán para dar respuestas a nuestra gente”.

En un contexto nacional complejo, Galván hizo hincapié en la necesidad de poner la máxima empatía en la función pública y expresó que “sabemos que estamos en un momento muy álgido en el país y nosotros, desde aquí, tenemos que poner el corazón en cada una de las decisiones que tomemos”.

En este sentido, sostuvo que su gestión “será una continuidad del trabajo que se venía haciendo con el compañero Hugo Arrúa”.

Y añadió que, desde este viernes ya comienza “con las reuniones de trabajo, para empezar de manera inmediata a responder a las demandas cotidianas de los beneficiarios”.

Además, enfatizó que su administración se basará en “estar al lado de la gente e ir por toda la provincia, donde esté la Casa de la Solidaridad, y donde no, porque esa es siempre la consigna de nuestro Gobernador”.

“Donde haya un formoseño, allí tenemos que estar para escuchar su realidad y llevarle una solución. Esa es la consigna y esa será la impronta de nuestra gestión”, concluyó Galván.



