El Porvenir: Allanamiento permitió desarticular un centro de venta de estupefacientes

• Fue en el marco de una investigación por presunta tenencia y comercialización de estupefacientes

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas allanaron una vivienda que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de más de 160 dosis de cocaína, plantines de marihuana, teléfonos, dinero en efectivo, entre otros elementos.

La investigación se inició a partir de tareas de campo y recopilación de información vinculada a la presunta venta de sustancias destinadas directamente al consumidor.

Con los elementos reunidos y previa orden judicial, en la jornada del martes se concretó el allanamiento, donde fue detenido un hombre y se secuestró 168 dosis de cocaína y dos plantines de marihuana.

Asimismo, los policías incautaron dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos balanzas de precisión con restos de cocaína, una tarjeta con restos de la misma sustancia y elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de estupefacientes.

En consecuencia, detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió avanzar en el desmantelamiento de un presunto punto de comercialización de estupefacientes, resultado de una investigación desarrollada por la Policía de la Provincia de Formosa, con intervención de la Justicia Provincial.