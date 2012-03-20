El Colorado: La Policía demoró a un hombre, secuestró un automóvil y estupefacientes

• El procedimiento se concretó durante un control vehicular e identificación de personas en la localidad de El Colorado

Efectivos de la fuerza provincial demoraron al conductor de un Renault 9, que transportaba marihuana apta para la obtención de 3.024 dosis destinadas al consumidor, secuestraron el vehículo y allanaron su vivienda e incautaron elementos de interés a la causa.

El procedimiento se concretó este lunes alrededor de las 15:20 horas, cuando personal de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado y Delegación Vial Puente Libertad realizaban control vehicular e identificación de personas.

Durante ese trabajo, detuvieron la marcha de un automóvil Renault 9, conducido por un hombre de 41 años.

Tras la verificaron del rodado, los policías constataron que en el sector del guardabarros transportaba una bolsa de polietileno, conteniendo marihuana.

El caso fue puesto en conocimiento al Juez de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen quien otorgó una orden de requisa para el vehículo y allanamiento para la vivienda del sujeto, ubicado en el barrio 140 Viviendas de la localidad El Colorado.

Ambos mandatos judiciales fueron concretados, donde secuestraron elementos de interés a la investigación.

En consecuencia, el rodado, los gramos de marihuana y el sujeto, fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.