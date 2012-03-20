Allanamientos permitieron secuestrar elementos vinculados a una causa judicial

• Fue en el marco de una investigación por un hecho de abigeato.

Efectivos de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales Bartolomé de las Casas y Delegación Loma Senés, concretaron dos allanamientos en la localidad de Palo Santo, secuestraron diversos elementos de interés para la causa y una escopeta calibre 12, cuya tenencia no pudo ser acreditada legalmente.

Los procedimientos se concretaron en la jornada del miércoles, alrededor de las 17:00 horas, mediante órdenes judiciales libradas por el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 4 de la ciudad de Formosa.

Durante el primer allanamiento, realizado en un inmueble del barrio Parque Industrial, los investigadores secuestraron ensillados completos, un freezer, serruchos, ganchos, cuchillos carniceros, chaira, tenazas, alicate corta alambre, piolas de nylon, lonjas y lazos de cuero crudo, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

Asimismo, en el sector posterior del inmueble se constató un espacio que habría sido utilizado para la faena del animal vacuno sustraído, donde se hallaron restos de vísceras, menudencias y otros desperdicios compatibles con una faena reciente.

Además, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12, cuya tenencia legal no pudo ser acreditada y se inició una causa judicial por separado.

En segundo término, se allanó otro inmueble ubicado sobre calle Mariano Moreno, entre avenida Carlos Pellegrini y Ruta Nacional N.º 81, donde hallaron elementos de interés para la causa.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica Pirané.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial para la realización de las correspondientes pericias.

La investigación continúa con las diligencias procesales pertinentes, tendientes a lograr la detención de los imputados y el total esclarecimiento del hecho.