El Municipio inició la semana con tareas de mantenimiento pluvial en distintos barrios

La agenda de trabajo de la comuna para este lunes se concentró en el mantenimiento general de los desagües pluviales distribuidos en distintos puntos de la ciudad, en previsión de las probabilidades de lluvia anunciadas para esta semana, un escenario en el que se intensifican las labores preventivas.

En los barrios La Virgen Niña y Santa Lucía se realizó la limpieza de cruces de calle y el cuneteo manual con carga directa en arterias internas. Lo mismo ocurrió en el canal principal del barrio San Juan y en el ubicado sobre Blas Parera, entre la avenida Gobernador Gutnisky y Maipú.

Acciones similares se concretaron en el barrio República Argentina, con cuneteo mecánico y manual, modalidad esta última que también alcanzó a la Urbanización San Isidro.

En el barrio Virgen de Luján, en tanto, la tarea se centró en el levantamiento de esquineros, el perfilado de calles y el cuneteo manual, trabajos que se replicaron en el barrio Tiro Federal.

Las intervenciones tuvieron continuidad con la higiene manual de drenajes a cielo abierto en el barrio San Francisco, donde se sumaron la limpieza de bocas de tormenta y el mantenimiento de conductos con camión desobstructor.

Otras cuadrillas operaron en el barrio Divino Niño, con el cuneteo con carga directa en la intersección de Nicolás Avellaneda y la avenida Gendarmería Nacional, además de la limpieza manual de cunetas a cielo abierto sobre la calle paralela a la avenida Diagonal y Coronel Bogado. Sobre esta última arteria también se ejecutó el perfilado de la calzada y la limpieza manual de canales sobre Winter y la calle paralela a la avenida Diagonal.

Finalmente, los operarios avanzaron en el barrio La Nueva Italia con la limpieza mecánica del zanjón de descargas a cielo abierto sobre la avenida Néstor Kirchner, entre las calles 24 y 27, mientras que en el barrio Mariano Moreno otro equipo abocó su labor al perfilado de las calles internas.



