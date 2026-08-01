Semana de Bolsones Saludables en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, llevará adelante durante esta semana nuevas jornadas del programa Bolsones Saludables, una iniciativa que busca acercar a vecinos y vecinas productos frescos y de calidad a precios accesibles.

La propuesta se desarrollará de 8 a 12 horas en distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso a alimentos y productos de elaboración local en diferentes sectores.

Los días martes y jueves, los puestos estarán ubicados en Fotheringham y Yunka; avenida 9 de Julio e Irigoyen; Rivadavia y Pringles; y en el barrio La Nueva Formosa, en avenida Los Pumas y calle 11.

En tanto, los días miércoles y viernes, el programa se instalará en el barrio 2 de Abril, en la plaza Tiago Retamozo, ubicada en Trinidad González y Amadey, también en el horario de 8 a 12.

Los bolsones de verduras estarán conformados por papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo. Por su parte, el bolsón de frutas incluirá naranja, manzana, pera y pomelo.

La iniciativa también contempla la comercialización de otros productos en los distintos puntos. En Fotheringham y Yunka se ofrecerán plantas aromáticas y panificados; mientras que en Rivadavia y Pringles habrá harina de maíz, porotos, miel, palta y panificados.

Asimismo, quienes se acerquen al punto ubicado en avenida 9 de Julio e Irigoyen podrán encontrar huevos, plantas ornamentales y panificados.

De esta manera, la Municipalidad continúa impulsando acciones orientadas a facilitar el acceso de las familias formoseñas a alimentos frescos y de calidad, al tiempo que se generan espacios de comercialización para productores, emprendedores y trabajadores de la economía local.



