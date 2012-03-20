El jefe de Gabinete Ferreira acompañó el acto por un nuevo aniversario de la Ciudad de Alberdi

Funcionarios locales fueron en representación del Gobierno de Formosa, demostrando así respeto por el lazo cultural e histórico que une a los formoseños con los paraguayos.

En el marco del 96° aniversario de la ciudad de Alberdi, perteneciente a la República del Paraguay, el jefe de Gabinete de Ministros de Formosa, el doctor Antonio Ferreira, participó de la celebración acompañado de los diputados provinciales por el Partido Justicialista, Agustín Samaniego y Hugo García; del rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole y del secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), accedió a testimonios brindados en el acto, en donde el intendente de la ciudad de Alberdi, Luis Santander, valoró la presencia de los representantes del Gobierno de Formosa.

En ese sentido, en cuanto a su labor como jefe comunal, expresó que “es un compromiso muy grande con el pueblo” y añadió que “se vienen realizando muchas cosas buenas y se seguirá trabajando por el mismo camino, porque el objetivo es seguir avanzando”.

Asimismo, el diputado formoseño Samaniego, manifestó que “siempre es una alegría venir a compartir con los alberdeños” y sostuvo que “los lazos entre Argentina y Paraguay, en especial Formosa y Alberdi, son muy estrechos, por lo tanto es una gran satisfacción poder acompañarlos”.

También, acentuó que “el gobernador Gildo Insfrán tiene un especial aprecio por la República del Paraguay y por la cultura guaraní”.

Por otra parte, Orrabalis aseveró que “es gran honor participar de esta celebración” y resaltó “la buena relación que hay entre pueblos y Gobiernos”.

“Muchos tenemos sangre guaraní, por lo tanto compartimos identidad y cultura, lo que genera que se desee que ambas ciudades y países siempre se desarrollen en paz y en el bienestar de su pueblo”.

Por último, el licenciado Carlos Ruiz, cónsul de Paraguay en Formosa, felicitó a cada uno de los que acompañaron el acto por este nuevo aniversario, en donde se celebraron “los 96 años de crecimiento histórico que ha tenido la ciudad de Alberdi”.

“Ambas ciudades comparten mucha historia, sentimientos, cultura, tradición y, sobre todo, calidad humana”, cerró.











