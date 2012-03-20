Bartolomé de las Casas: Joven hirió de muerte a otro, durante una pelea

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Central de esta ciudad, pero pese a los esfuerzos médicos falleció

Un menor de 16 años falleció en el Hospital Central, luego de haber ingresado con una herida mortal en el sector del tórax, durante las primeras averiguaciones se detuvo a un joven de 18 años, quien permanece disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 04:00 horas cuando el personal policial tomo conocimiento del ingreso de la víctima al centro de salud de Bartolomé de las Casas con heridas de arma blanca en la región torácica y zona intercostal, y debido a su gravedad fue trasladado hasta el Hospital Central donde pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor falleció.

Por otra parte, personal del destacamento de Bartolomé de las Casas y de la Comisaria Comandante Fontana realizaron las primeras averiguaciones, determinando que la víctima y su agresor se habían encontrado en una zona descampado y allí fue donde el agresor lo lesionó.

De inmediato iniciaron la búsqueda del presunto autor y como resultado de la búsqueda, demoraron a un joven de 18 años, al momento de requisarlo se encontró en su poder envoltorios de marihuana.

El mismo fue trasladado hasta la dependencia policial a los fines legales pertinentes.

Se contó con la colaboración del personal de Policía Científica, Delegación Ibarreta, quien documentó la escena del hecho, también durante el rastrillaje del lugar se halló el arma homicida, un cuchillo de importantes dimensiones, además que se secuestró las prendas de vestir con manchas pardo-rojizas, pertenecientes al agresor.

Todo esto fue informado al Juez de Instrucción y Correccional de turno, quien direccionó las diligencias a realizar, como así también que el cuerpo de la víctima fuera trasladado hasta la morgue judicial para su correspondiente autopsia, posterior sea entregado a sus familiares para exequias.

Por el hecho se inició una causa judicial por el delito de “Homicidio”.