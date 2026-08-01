El CESEP N° 57 celebró su aniversario con una gran lotería familiar

La institución con sede en el barrio capitalino San Miguel festejó sus 52 años, reuniendo tanto a las personas que estudian allí como a aquellas inscriptas para culminar la educación obligatoria, primaria y secundaria, así como la Formación Profesional, en las distintas extensiones áulicas en la ciudad capital.

En la tarde noche del miércoles 5, el Centro Educativo Secundario de Educación Permanente (CESEP) N° 57 de la ciudad de Formosa celebró su 52° aniversario, a través de un festejo que convocó a estudiantes, tanto de su sede en el barrio San Miguel como de las extensiones áulicas habilitadas en distintos espacios como el Polideportivo La Paz y el Club General San Martín en la ciudad de Formosa.

De esa manera, participó el conjunto de la comunidad educativa, que vivió un momento especial, compartiendo una gran lotería familiar con entrega de premios a los ganadores.

A partir de esta iniciativa, se fortalecen los vínculos entre los estudiantes, distinguió Marta Núñez, jefa de Educación Permanente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, y aseguró que los estudiantes son parte “de un sistema educativo de justicia social con igualdad de oportunidades promovidos por nuestro Gobierno provincial”.

En contraste total con la gestión nacional que “manosea a la educación, porque la bajó de rango, ya que de Ministerio pasó a ser Secretaría”, dependiente de Capital Humano por decisión del actual presidente de la Nación, Javier Milei, condenó la funcionaria.

Situada en la calle Marcial Rojas 150 en el barrio San Miguel de la ciudad de Formosa, hace 52 años que el CESEP N° 57 brinda la educación primaria, secundaria y la Formación Profesional, destinada a jóvenes y adultos de barrios aledaños como de cualquier punto de la ciudad capital.

En ese sentido, Núñez dijo que en el Polideportivo La Paz alrededor de 70 estudiantes está terminando sus estudios secundarios. Se trata de jóvenes y adultos que realizan en ese espacio deportes o alguna actividad cultural o de otro tipo.

Del mismo modo, se procedió con el Club San Martín, “a partir de una demanda concreta de un grupo de deportistas y sus familiares”. En esa institución del barrio San Francisco también se tiene la oferta educativa de Nivel Secundario.

En definitiva, “siempre se está bregando por el bienestar de las personas”, a los fines de que “ellas puedan cumplir las metas de la escolaridad obligatoria”, resumió. Y añadió que la Terminalidad Educativa Secundaria también se da a trabajadores de la Legislatura, donde se entregaron los títulos en el 2023.

Finalmente, gracias a que “el CESEP N° 57 lleva la educación a diferentes lugares”, se logró tener “una experiencia en el trabajo comunitario”, afirmó contundente al concluir.



