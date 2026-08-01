Educación fortalece análisis de indicadores y desempeños de los estudiantes

El Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, llevó adelante un trabajo de gabinete encabezado por el ministro Julio Aráoz, con la participación de equipos técnicos y responsables de los distintos niveles, modalidades y coordinaciones del sistema educativo.

El encuentro tuvo como propósito continuar fortaleciendo la planificación educativa basada en evidencia, a partir del análisis integral de información e indicadores del sistema educativo. En este marco, se abordaron los indicadores de desempeño de los estudiantes, relevados mediante Aprender 2025 en el Nivel Primario y PEAF 2026 en el Nivel Secundario, junto con indicadores de eficiencia educativa vinculados con las trayectorias y el funcionamiento del sistema.

La jornada permitió identificar y focalizar nudos críticos, establecer prioridades y revisar las acciones que ya se vienen desarrollando, con el objetivo de hacer más eficientes los esfuerzos, evitar la dispersión de acciones y potenciar su impacto en los aprendizajes.

La propuesta busca seguir consolidando una dinámica de trabajo basada en el uso estratégico de la información, la articulación institucional, la focalización de las intervenciones y el seguimiento de resultados, favoreciendo una respuesta cada vez más pertinente frente a las necesidades identificadas.

En este marco, desde la Dirección de Planeamiento Educativo se reafirmó la importancia de continuar consolidando una gestión educativa que articule planificación, evaluación, seguimiento y mejora continua, promoviendo decisiones sustentadas en evidencia y acciones coordinadas entre los diferentes niveles, modalidades y equipos que conforman el sistema educativo provincial.

Asimismo, se destacó que el desafío es hacer cada vez más estratégico el uso de la información, de manera que los datos permitan orientar las decisiones, optimizar las acciones que ya están en marcha y concentrar los esfuerzos en aquellos nudos críticos que requieren mayor intervención, con el propósito de generar un mayor impacto en los aprendizajes y en las trayectorias educativas de los estudiantes.

Estas mesas de trabajo constituyen un espacio para profundizar una mirada compartida sobre las prioridades del sistema educativo y fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos, promoviendo acuerdos y estrategias articuladas que permitan avanzar de manera sostenida en la mejora de los aprendizajes y las trayectorias educativas.



