Aprehendieron a un hombre involucrado en una causa judicial

• La rápida intervención de los efectivos permitió identificar al sujeto durante recorridas preventivas y ponerlo a disposición de la Justicia

Efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia detuvieron a un hombre que se encontraba imputado en una causa judicial por amenazas con el uso de arma blanca.

El procedimiento se concretó el miércoles último alrededor de las 23:00 horas, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por el barrio Bernardino Rivadavia y, en inmediaciones de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora, observó a un hombre que, al advertir la presencia del móvil policial, pretendió huir del sector.

Ante esta situación, los uniformados lo identificaron y, tras consultar sus datos en los sistemas correspondientes, establecieron que registraba pedido de captura por un hecho de “Amenaza con el uso de arma blanca”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial.

En consecuencia, se procedió a su aprehensión y posterior traslado hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente.