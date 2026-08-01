Detuvieron a un hombre, retuvieron a un menor y recuperaron bienes

• La intervención se concretó en el marco de una causa judicial por Hurto

Efectivos de la Comisaría El Colorado recuperaron un tubo de gas de 10 kilogramos, cocina de dos hornallas, conservadora, televisor de 32 pulgadas y ventilador de pie, que fueron denunciados como sustraídos; además, detuvieron a un hombre y retuvieron a un adolescente sindicados como responsables del ilícito.

Un vecino del barrio La Paz, denunció que personas desconocidas le sustrajeron varios bienes de valor de su vivienda.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Hurto” con intervención de la justicia.

De inmediato, los policías se abocaron a los trabajos de investigación, entrevista de vecinos y verificación de cámaras de seguridad.

Durante ese trabajo, los uniformados recuperaron parte de los bienes denunciados como sustraídos, sumado a la detención de un sujeto y la retención de un adolescente, sindicados como presuntos autores del hecho.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales y el damnificado reconoció los objetos como suyos.

El detenido, retenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el hombre fue notificado de su situación procesal.

En cuanto al menor, fue entregado a su padre en carácter de guarda tutelar y todo quedó a disposición de la magistratura.