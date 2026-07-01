Clausuraron una fiesta clandestina

Se constató que había adolescentes y el local no tenía habilitación

Integrantes de la Comisaría Seccional Octava colaboraron con inspectores de Bromatología Municipal en la clausura de un evento privado que se desarrollaba en un quincho ubicado en el barrio La Nueva Italia, de esta ciudad.

El procedimiento se concretó cerca de las 1:50 horas de este sábado, tras un requerimiento por una fiesta sin autorización y con presencia de menores de edad y los policías acudieron a verificar.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 44 años, quien comentó que estaba a cargo de una fiesta de cumpleaños para su hijo con invitados del colegio y amigos en general, pero no tenía autorización municipal.

Ante la situación, se dio intervención al personal de la Dirección de Bromatología, Higiene y Comercialización de la ciudad de Formosa, se labró un acta de infracción en espectáculo público y se procedió a la clausura del evento por falta de habilitación comercial, falta de permiso de espectáculo público y no contar con autorización de la autoridad competente.

Además, se invitó a los concurrentes a retirarse sin inconvenientes, dirigiéndose cada uno a sus domicilios.