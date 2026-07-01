Detuvieron a dos mujeres por el robo en un motel

Las imputadas intimidaron a la víctima con un arma blanca para apoderarse de diversos objetos de valor

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, con la colaboración de la Zona Cuatro del Comando Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a dos mujeres y recuperaron dos guitarras.

Alrededor de las 14:45 horas de este sábado, los policías acudieron a un requerimiento recibido a través de la línea de emergencias 911 y el propietario comentó que tres mujeres ingresaron a su motel del barrio Liborsi y solicitaron un vaso de agua.

De acuerdo con el relato del denunciante, una de las involucradas extrajo un cuchillo tipo cocina y bajo amenazas lo obligó a abrir el depósito del inmueble, mientras las otras dos mujeres continuaban con las intimidaciones.

Las malvivientes se apoderaron de dos guitarras, un motor elevador de agua y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Como resultado de las tareas investigativas y del rápido despliegue policial, los integrantes de la fuerza detuvieron a dos de las presuntas autoras, además de recuperar las dos guitarras denunciadas como sustraídas.

Las detenidas y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.