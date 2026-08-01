Caffa advirtió sobre el uso indebido de fondos viales por parte de Nación en medio del abandono de las rutas

Remarcó que los recursos asignados por ley al mantenimiento caminero se utilizan para sostener el superávit fiscal, una maniobra que no solo ya derivó en denuncias judiciales por malversación e incumplimiento de deberes, sino que provoca un colapso sin precedentes y el aumento de siniestros mortales en la red vial del país.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) expuso la crítica situación de la infraestructura vial del país y apuntó directamente contra el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Según detalló, un porcentaje del Sistema Vial Integrado (SisVial) fondo fiduciario alimentado por el impuesto al combustible y creado por ley con el fin exclusivo de mantener y construir la red vial nacional, “el Ministerio de Economía los deriva hacia instrumentos de inversión financiera (como plazos fijos y títulos públicos) para sostener el superávit y equilibrio fiscal tan festejado por el Gobierno nacional”.

Cabe destacar que fue el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien admitió abiertamente que una parte de los impuestos que alimentan este sistema son dispuestos por el Ejecutivo para alcanzar las metas fiscales en lugar de ejecutarse en las rutas.

Frente a esto, Caffa expresó que “ese fondo que se está utilizando para otros recursos, se podría intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial nacional, que hoy está desatendida”.

En este sentido, subrayó que “los principales ejes de vinculación de nuestro país, como son la ruta nacional N° 11 o 14 tienen un deterioro exponencial”, añadiendo que “la única intervención que se le ocurre a Nación es pasar a las provincias esa responsabilidad y que vean cómo van a financiar”.

Rutas destruidas y aumento de la siniestralidad

Además, resaltó que ese abandono se refleja “en las estadísticas de accidentología” y sostuvo que “es una realidad que se refleja en todo el país y es una realidad que nadie lo puede negar”.

“Es algo muy preocupante porque todos los accidentes que se vienen produciendo, las pérdidas de vida humana, son irrecuperables y, al mismo tiempo, el patrimonio vial de estas rutas que tanto nos costó a los argentinos construir se están deteriorando y estamos perdiendo esa inversión”.

Caffa también se refirió a la denuncia que presentó el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA), donde revelaron que el Gobierno nacional retuvo 1,5 billones de pesos destinados por ley al mantenimiento vial.

Agregó que “los datos oficiales sobre las transferencias del Ministerio de Economía son contundentes: no solo se está ejecutando menos de una cuarta parte de lo que por ley corresponde a las rutas nacionales, sino que esa minúscula inversión se distribuye de manera absolutamente discrecional”.

Y aseveró que “vemos con claridad cómo se envían recursos a provincias cuyos gobernadores o legisladores terminan acompañando proyectos de ley que antes rechazaban enfáticamente”, destacando que “así podemos ver cuál es la política de este Gobierno nacional que utiliza fondos que tendrían que estar asignados a un fin específico pero lo están usando políticamente para que se aprueben o que se impugnen determinadas leyes”.

La cautelar incumplida en Formosa

Consultado sobre el fallo pronunciado por el Juzgado Federal de Formosa N° 1, respecto al mantenimiento de la infraestructura local, Caffa indicó que pese a la resolución judicial que obligaba a Nación a la remediación de tramos intransitables, “la delegación local de la Dirección Nacional de Vialidad admitió formalmente que no contaba con los recursos financieros, el personal ni el equipamiento para dar respuesta sin el acompañamiento del Gobierno Central”.

A su vez, advirtió que “no hubo cambios significativos” y que “el deterioro no solo persiste sino que se agrava en tareas elementales como el bacheo, la reparación y el desmalezamiento de las banquinas”.

Por último, el administrador de la DPV aseguró que “hay que tomar cartas en el asunto y no quedarnos impasibles”, remarcando que “hay gobernadores, como el de Formosa, que vienen señalando esto con insistencia en cada reunión con sus pares”.

“No se trata solo de números o de presupuestos: estamos defendiendo la conectividad, la integridad física y la vida de quienes transitan por la Argentina. La mejor manera de afrontar este avasallamiento es continuar visibilizando de forma permanente la crisis de la seguridad vial”, concluyó.



