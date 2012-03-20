Juárez: La Policía detuvo a un hombre y secuestró cocaína, marihuana y otros elementos de interés

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en un domicilio del barrio Agua Potable

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Ingeniero Juárez detuvieron a un hombre, secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, psicofármacos, elementos utilizados para el acondicionamiento y corte de sustancias, una motocicleta y otros elementos de interés para la investigación.

La intervención se llevó a cabo durante las primeras horas del viernes, cuando los policías dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Mosconi, entre Neuquén y Peñaloza, del barrio Agua Potable de Ingeniero Juárez.

La medida judicial fue solicitada luego de una investigación iniciada a partir de distintos elementos probatorios reunidos por los investigadores, además de la colaboración de la comunidad, que permitieron establecer la presunta actividad vinculada con la comercialización de estupefacientes al menudeo.

La orden de allanamiento fue expedida por la Jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas, y fue ejecutada por los efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas.

Durante la requisa del inmueble, los policías secuestraron 27 envoltorios de marihuana fraccionada y lista para la venta, equivalente a unas 215 dosis umbrales de marihuana.

Asimismo, se incautó un envoltorios de cocaína fraccionadas y lista para la venta, cantidad equivalente a unas 20 dosis umbrales de dicha sustancia.

También se secuestró dinero en efectivo, tres celulares, elementos de acondicionamiento y fraccionamiento, retazos y elementos de corte, psicofármacos, frascos con polvo blanquecino presuntamente utilizado para el estiramiento de sustancias y ampollas con sustancia líquida.

Entre los elementos incautados también se encontraba un arma blanca utilizada como elemento de corte y una motocicleta Motomel Skua de 150 cilindradas, considerada de interés para la investigación.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos dependientes de la Unidad Regional Seis, quienes brindaron seguridad y aportaron los recursos humanos y móviles necesarios para el desarrollo de la medida judicial.

Como resultado del procedimiento, un hombre fue detenido y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas.