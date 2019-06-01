Amenazó a su expareja, dañó su teléfono celular y terminó preso

• La víctima acudió a la dependencia policial y se activaron los protocolos de protección

Efectivos de la Comisaría Herradura, dependiente de la Unidad Regional Uno, detuvieron a un hombre de 23 años que era intensamente buscado por una causa de “Amenazas y daño en contexto de violencia de género”.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, en la vía pública de esa localidad, cuando una joven de 18 años mantuvo una discusión con su expareja, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según la denuncia, el hombre habría amenazado de muerte a la víctima y luego dañó su teléfono celular.

Ante la situación, la joven logró retirarse del lugar y fue hasta la dependencia policial para pedir ayuda.

Una vez radicada la denuncia, el personal policial activó los protocolos vigentes en materia de violencia contra la mujer y desplegó un amplio operativo para aprehender al acusado.

Como resultado de las tareas realizadas, durante la noche del lunes, los efectivos lograron ubicar y demorar al imputado, quien fue trasladado hasta la dependencia policial.

El hombre quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno; mientras siguen las actuaciones judiciales.







